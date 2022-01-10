Впервые с начала пандемии в Нижегородской области зарегистрировано почти три тысячи заболевших за сутки

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2980 заболевших коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 2 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Накануне было зарегистрировано 2799 случаев заражения COVID-19 в сутки в регионе - один из самых высоких показателей с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 260010 человек.
При этом 229 041 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 578 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 561 человек, в том числе за последние сутки скончались 20 нижегородцев. Еще 597 человек были доставлены вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус.
Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 1.05. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 28%.
Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 69 случаев заражения "омикроном". В настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация.
Губернатор региона внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Так, возвращается запрет на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых. Также возвращается ограничение на работу организаций общепита с 23:00 до 6:00.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:
1. Ардатовский – 1 599 (+65)
2. г.о.г. Арзамас – 4 550 (+66)
3. Арзамасский – 2 363 (+14)
4. Балахнинский – 8 638 (+40)
5. Богородский – 4 835 (+99)
6. Большеболдинский – 1 349 (+6)
7. Большемурашкинский – 940
8. г.о.г. Бор – 11 915 (+162)
9. Бутурлинский – 677
10. Вадский – 986 (+75)
11. Варнавинский район – 786 (+6)
12. Вачский – 2 193
13. Ветлужский – 1 911
14. Вознесенский – 1 023 (+60)
15. Володарский – 4 286 (+56)
16. Воротынский – 1 214 (+45)
17. Воскресенский – 1 402
18. Выксунский – 5 136 (+63)
19. Гагинский – 1 177 (+12)
20. Городецкий – 8 560 (+137)
21. Дальнеконстантиновский – 1 411 (+113)
22. Дзержинск – 24 899 (+300)
23. Дивеевский – 1 717 (+2)
24. Княгининский – 1 073
25. Ковернинский – 1 654
26. Краснобаковский – 1 590 (+24)
27. Краснооктябрьский – 1 283 (+23)
28. Кстовский – 5 438 (+86)
29. Кулебакский – 4 847 (+41)
30. Лукояновский – 2 353 (+50)
31. Лысковский – 4 053 (+33)
32. Навашинский – 3 860 (+5)
33. Павловский – 7 172 (+126)
34. Первомайский – 595 (+40)
35. Перевозский – 606 (+2)
36. Пильнинский – 2 243 (+48)
37. Починковский – 2 152 (+1)
38. Семеновский – 2 265 (+24)
39. Сергачский – 2 545
40. Сеченовский – 1 537 (+38)
41. Сокольский – 1 114 (+1)
42. Сосновский – 2 699 (+2)
43. Спасский – 674 (+41)
44. Тонкинский – 1 067 (+1)
45. Тоншаевский – 1 959 (+7)
46. Уренский – 3 359 (+7)
47. Чкаловский – 1 896 (+47)
48. Шарангский – 1 143 (+1)
49. Шатковский – 3 534 (+61)
50. Шахунский – 4 414 (+10)
51. Нижний Новгород – 99 275 (+940)
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