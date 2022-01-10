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Общество

Впервые с начала пандемии в Нижегородской области зарегистрировано почти три тысячи заболевших за сутки

03 февраля 2022 12:11  [113] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

2980 заболевших коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 2 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зарегистрировано 2799 случаев заражения COVID-19 в сутки в регионе - один из самых высоких показателей с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 260010 человек.

При этом 229 041 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 578 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 561 человек, в том числе за последние сутки скончались 20 нижегородцев. Еще 597 человек были доставлены вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус. 

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 1.05. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 28%.

Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 69 случаев заражения "омикроном". В настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация

Губернатор региона внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности".  Так, возвращается запрет на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых. Также возвращается ограничение на работу организаций общепита с 23:00 до 6:00. 

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1.    Ардатовский – 1 599 (+65)

2.    г.о.г. Арзамас – 4 550 (+66)   

3.    Арзамасский – 2 363 (+14)    

4.    Балахнинский – 8 638 (+40)   

5.    Богородский – 4 835 (+99)

6.    Большеболдинский – 1 349 (+6)

7.    Большемурашкинский – 940  

8.    г.о.г. Бор – 11 915 (+162)

9.    Бутурлинский – 677  

10.  Вадский – 986 (+75)

11.  Варнавинский район – 786 (+6)

12.  Вачский – 2 193

13.  Ветлужский – 1 911  

14.  Вознесенский – 1 023 (+60)    

15.  Володарский – 4 286 (+56)  

16.  Воротынский – 1 214 (+45)   

17.  Воскресенский – 1 402           

18.  Выксунский – 5 136 (+63)   

19.  Гагинский – 1 177 (+12)        

20.  Городецкий – 8 560 (+137)

21.  Дальнеконстантиновский – 1 411 (+113)  

22.  Дзержинск – 24 899 (+300)

23.  Дивеевский – 1 717 (+2)

24.  Княгининский – 1 073                 

25.  Ковернинский – 1 654                 

26.  Краснобаковский – 1 590 (+24)     

27.  Краснооктябрьский – 1 283 (+23)    

28.  Кстовский – 5 438 (+86)

29.  Кулебакский – 4 847 (+41)           

30.  Лукояновский – 2 353 (+50)      

31.  Лысковский – 4 053 (+33)    

32. Навашинский – 3 860 (+5)

33.  Павловский – 7 172 (+126)

34.  Первомайский – 595 (+40)      

35.  Перевозский – 606 (+2)    

36.  Пильнинский – 2 243 (+48)             

37.  Починковский – 2 152 (+1)            

38.  Семеновский – 2 265 (+24)   

39.  Сергачский – 2 545      

40.  Сеченовский – 1 537 (+38)         

41.  Сокольский – 1 114 (+1)

42.  Сосновский – 2 699 (+2)

43.  Спасский – 674 (+41)  

44.  Тонкинский – 1 067 (+1)     

45.  Тоншаевский – 1 959 (+7)  

46.  Уренский – 3 359 (+7)      

47.  Чкаловский – 1 896 (+47)       

48.  Шарангский – 1 143 (+1)           

49.  Шатковский – 3 534 (+61)    

50.  Шахунский – 4 414 (+10)     

51.  Нижний Новгород – 99 275 (+940)

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Теги:
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