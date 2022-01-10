Впервые с начала пандемии в Нижегородской области зарегистрировано почти три тысячи заболевших за сутки Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

2980 заболевших коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 2 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зарегистрировано 2799 случаев заражения COVID-19 в сутки в регионе - один из самых высоких показателей с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 260010 человек.

При этом 229 041 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 578 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 561 человек, в том числе за последние сутки скончались 20 нижегородцев. Еще 597 человек были доставлены вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 1.05. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 28%.

Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 69 случаев заражения "омикроном". В настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация.

Губернатор региона внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Так, возвращается запрет на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых. Также возвращается ограничение на работу организаций общепита с 23:00 до 6:00.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1. Ардатовский – 1 599 (+65)

2. г.о.г. Арзамас – 4 550 (+66)

3. Арзамасский – 2 363 (+14)

4. Балахнинский – 8 638 (+40)

5. Богородский – 4 835 (+99)

6. Большеболдинский – 1 349 (+6)

7. Большемурашкинский – 940

8. г.о.г. Бор – 11 915 (+162)

9. Бутурлинский – 677

10. Вадский – 986 (+75)

11. Варнавинский район – 786 (+6)

12. Вачский – 2 193

13. Ветлужский – 1 911

14. Вознесенский – 1 023 (+60)

15. Володарский – 4 286 (+56)

16. Воротынский – 1 214 (+45)

17. Воскресенский – 1 402

18. Выксунский – 5 136 (+63)

19. Гагинский – 1 177 (+12)

20. Городецкий – 8 560 (+137)

21. Дальнеконстантиновский – 1 411 (+113)

22. Дзержинск – 24 899 (+300)

23. Дивеевский – 1 717 (+2)

24. Княгининский – 1 073

25. Ковернинский – 1 654

26. Краснобаковский – 1 590 (+24)

27. Краснооктябрьский – 1 283 (+23)

28. Кстовский – 5 438 (+86)

29. Кулебакский – 4 847 (+41)

30. Лукояновский – 2 353 (+50)

31. Лысковский – 4 053 (+33)

32. Навашинский – 3 860 (+5)

33. Павловский – 7 172 (+126)

34. Первомайский – 595 (+40)

35. Перевозский – 606 (+2)

36. Пильнинский – 2 243 (+48)

37. Починковский – 2 152 (+1)

38. Семеновский – 2 265 (+24)

39. Сергачский – 2 545

40. Сеченовский – 1 537 (+38)

41. Сокольский – 1 114 (+1)

42. Сосновский – 2 699 (+2)

43. Спасский – 674 (+41)

44. Тонкинский – 1 067 (+1)

45. Тоншаевский – 1 959 (+7)

46. Уренский – 3 359 (+7)

47. Чкаловский – 1 896 (+47)

48. Шарангский – 1 143 (+1)

49. Шатковский – 3 534 (+61)

50. Шахунский – 4 414 (+10)

51. Нижний Новгород – 99 275 (+940)