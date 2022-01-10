Главгосэкспертиза одобрила строительство электрометаллургического комплекса за 150 млрд рублей в Выксе

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Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство электрометаллургического комплекса "Эколант" в Нижегородской области. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение, сообщили в ведомстве.
Проектируемый комплекс предназначен для экологичного производства 1,8 млн тонн жидкой стали в год с использованием металлизованных окатышей. Готовая продукция - высококачественные непрерывно литые слябы и круглые блюмовые заготовки, которые применяются для получения листового металлопроката и для выпуска железнодорожных колёс и бесшовных труб - будет поставляться на Выксунский металлургический завод и другие предприятия.
Согласно проектной документации, строительство комплекса пройдёт пройдет в три этапа на территории промзоны Выксы.
В границах участка застройки будут размещены основные и вспомогательные объекты. Строительство комплекса включает в себя возведение общезаводских объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе автомобильных дорог и железнодорожных путей.
Напомним, о планах строительства электрометаллургического комплекса стало известно ещ` в марте этого года, когда Нижегородскую область посетил с рабочим визитом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Строительство обойдётся примерно в 150 млрд рублей. Работы будут осуществляться по специальному инвестиционному контракту, стоимость которого составляет 100 млрд рублей. Финансирование по контракту предоставит синдикат из трёх банков.
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