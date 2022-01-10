Более 20 жильцов пострадавшего от взрыва газа дома на пр. Ленина переночевали у родственников Общество

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 20 жильцов пострадавшего от взрыва газа дома на пр. Ленина переночевали у родственников. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, еще вечером 3 февраля эксперты приступили к обследованию здания для оценки состояния несущих конструкций.

Из дома на пр. Ленина эвакуировано 23 человека. Это жильцы только одного подъезда, где находится квартира, в которой произошло ЧП. Всего в подъезде прописано 49 человек.

"Двоих жильцов из пострадавшего подъезда размещают в ближайшей гостинице, остальные, а это 21 человек, решили остановиться у своих родственников. Сейчас к работе приступили эксперты, которые обследуют пострадавшее здание и сделают заключение, насколько опасны повреждения и как скоро жители смогут вернуться домой", - сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

При этом он добавил, что эвакуированным жильцам с первого по третий этаж пострадавшего подъезда предоставят возможность ненадолго вернуться в свои квартиры и забрать необходимые вещи и документы.

Ранее сообщалось, что хлопок газо-воздушной смеси произошёл в квартире на пятом этаже жилого газифицированного дома №30/4 на пр.Ленина. Предварительно установлено, что пострадали два человека.

Прокуратура уже проводит проверку по данному инциденту.