Нижегородцы смогут полететь на Кипр уже весной
Более 50 га земель вовлекут в жилищное строительство к 2024 году
Уже с марта ограничат движение в центре города для строительства метро
Госуслуги и "ВКонтакте" станут доступны даже при нулевом балансе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 3 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
04 февраля 2022 09:15  [1] Более 20 жильцов пострадавшего от взрыва газа дома на пр. Ленина переночевали у родственников
04 февраля 2022 08:46  [71] "Волонтеры Победы" помогают медработникам в 20 больницах и поликлиниках Нижнего Новгорода
03 февраля 2022 22:20  [475] Жильцы пострадавшего от взрыва газа жилого дома на пр. Ленина будут размещены в школе №185
03 февраля 2022 22:17  [638] Глеб Никитин поручил оказать помощь жителям дома на пр.Ленина, где произошёл взрыв газа
03 февраля 2022 19:32  [290] Выплаты по соцконтрактам в 2022 году нижегородцам проиндексируют автоматически
03 февраля 2022 18:53  [365] Главгосэкспертиза одобрила строительство электрометаллургического комплекса за 150 млрд рублей в Выксе
03 февраля 2022 18:28  [276] Молодёжная палата проведёт в Нижнем Новгороде второй форум нормотворческих инициатив
03 февраля 2022 18:22  [272] Реставрация хорового колледжа имени Сивухина завершилась в Нижнем Новгороде
03 февраля 2022 17:45  [264] Реконструкция очистных сооружений проводится в Первомайске
03 февраля 2022 16:28  [312] Число "черных ассенизаторов" уменьшается в Нижнем Новгороде благодаря работе станций приема ЖБО
Общество

Более 20 жильцов пострадавшего от взрыва газа дома на пр. Ленина переночевали у родственников

04 февраля 2022 09:15  [1] Общество

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 20 жильцов пострадавшего от взрыва газа дома на пр. Ленина переночевали у родственников. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, еще вечером 3 февраля эксперты приступили к обследованию здания для оценки состояния несущих конструкций.

Из дома на пр. Ленина эвакуировано 23 человека. Это жильцы только одного подъезда, где находится квартира, в которой произошло ЧП. Всего в подъезде прописано 49 человек.

"Двоих жильцов из пострадавшего подъезда размещают в ближайшей гостинице, остальные, а это 21 человек, решили остановиться у своих родственников. Сейчас к работе приступили эксперты, которые обследуют пострадавшее здание и сделают заключение, насколько опасны повреждения и как скоро жители смогут вернуться домой", - сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

При этом он добавил, что эвакуированным жильцам с первого по третий этаж пострадавшего подъезда предоставят возможность ненадолго вернуться в свои квартиры и забрать необходимые вещи и документы.

Ранее сообщалось, что хлопок газо-воздушной смеси произошёл в квартире на пятом этаже жилого газифицированного дома №30/4 на пр.Ленина. Предварительно установлено, что пострадали два человека.

Прокуратура уже проводит проверку по данному инциденту.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Взрыв газа
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Маленькие комедии
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph