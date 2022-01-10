Более 1,8 млн нижегородцев уже сделали прививку от коронавируса Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 1,8 млн нижегородцев уже сделали прививку от коронавируса. Об этом накануне в эфире телеканала "Россия 24" рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, пишет ИА "НТА-Приволжье".

По его словам, вакцинация от коронавируса работает на более легкое течение болезни.

В ходе интервью глава региона отметил, что в регионе уже применяются новые правила по оформлению больничного, теперь открыть и закрыть больничный можно дистанционно.

"Это абсолютно объективные правила, связанные с особенностями течения болезни, они облегчают жизнь людей, являются очень комфортными. Новые правила уже в полной мере уже применяются в Нижегородской области. Для открытия больничного не требуется тестирование и посещение поликлиники. Любой может получить рекомендации и оценку от врача по телефону, все это приводит к тому, что амбулаторное звено справляется", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, что в Нижегородской области отмечается рост заболеваемости коронавирусом. Так, за 6 февраля в регионе было зафиксировано 4337 заболевших.

В регионе также активно идет вакцинация от коронавируса подростков. По состоянию на 7 февраля, уже привито 137 несовершеннолетних.