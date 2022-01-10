Коммунальные службы Нижнего Новгорода начали подготовку к очередному снегопаду Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Коммунальные службы Нижнего Новгорода начали подготовку к очередному снегопаду. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Согласно информации, соответствующее поручение дал глава города Юрий Шалабаев.

Отмечается, что снегопад начнется 8 февраля и усилится в среду, 9 февраля. Синоптики прогнозируют увеличение снежного покрова за два дня до 7 см.

"Поэтому я дал поручение дорожникам оперативно мониторить погодную ситуацию: необходимо заранее обработать проезжие части, после чего начать расчистку основных магистралей", - заявил мэр города.

Помимо этого, по словам Юрия Шалабаева, ДУКам и ТСЖ необходимо внимательно проверить подведомственные территории и привести в порядок еще неубранные места.

"Зима постепенно выходит на финишную прямую, но мы не должны расслабляться – впереди еще как минимум месяц, поэтому держим ситуацию на контроле и работаем в усиленном режиме", - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области на этой неделе ожидается потепление до +3°.

Напомним, что жители Нижнего Новгорода могут в онлайн-режиме следить за работой коммунальной техники на улицах города благодаря интерактивной карте "Платформы "Лобачевский".

По вопросам уборки муниципальных территорий ото льда и снега нижегородцы самостоятельно могут обращаться в соответствующие службы районных администраций.

Ранее Юрий Шалабаев назвал работу большинства ДУКов и ТСЖ во дворах "безобразной" и потребовал от глав районов и АТИ обеспечить контроль за работой данных организаций, а в случае необходимости штрафовать.