Администрацию Нижнего Новгорода оштрафовали за несанкционированную свалку в Ленинском районе Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Администрацию Нижнего Новгорода привлекли к административной ответственности по ч. 2. ст. 8.7 КоАП РФ за невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв. В частности, суд принял позицию Росприроднадзора, обвинившего орган местного самоуправления в появлении крупной несанкционированной свалки в Ленинском районе города.

Свалку инспекторы природоохранного ведомства обнаружили в июне 2021 года в районе СНТ АО "РУМО", на территории сада № 4 "Окский". Там были зафиксированы навалы строительных отходов - битого кирпича, досок и прочих отходов от сноса и разборки зданий, крупногабаритного мусора и т.д. Общая площадь навалов составила более 400 кв.м.

Кроме того, сотрудники Росприроднадзора обнаружили, что строительным мусором был засыпан пожарный водоём - озеро Жемчужное.

В ведомстве пояснили, что отходы были размещены на неразграниченной территории, и ответственность за её содержание лежит на городской администрации.

Суд счёл вину органа местного самоуправления полностью доказанной, но снизил штраф с 500 до 250 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу, добавили в Росприроднадзоре.

И.о. руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора Марк Чиненков подчеркнул, что нарушения, связанные с ненадлежащим содержанием территорий, не могут считаться малозначительными, а безнаказанность провоцируют дальнейшие нарушения.

В настоящее время специалисты завершают работу по расчёту вреда, причинённого почвам, который также будет предъявлен нарушителю.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода оштрафована за нарушение экологических требований при эксплуатации пруда-накопителя кислых гудронов на Московском шоссе.

Напомним, проекты ликвидации двух крупных свалок в Нижнем Новгороде разработают за 25 млн рублей к весне 2022 года.