Более 1,2 млн кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода этой зимой Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Более 1,2 млн кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода с начала зимы. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Данные объёмы почти в 4 раза превышают показатели всей зимы 2019-2020 года.

Только с территории Автозаводского района было вывезено более 106 тысяч кубометров снега. Круглосуточно дороги и тротуары на Автозаводе расчищают более 160 дорожных рабочих и более 40 единиц техники. Кроме того, 900 человек и 67 единиц техники задействовано на придомовых территориях.

Первый заместитель главы районной администрации Сергей Лукоянов рассказал, что параллельно ведётся работа по расчистке кровель жилых домов от снега и наледи.

"По поручению главы города Юрия Шалабаева организован постоянный ежедневный контроль за состоянием скатных крыш. Всего на территории Автозаводского района свыше 400 таких домов. На расчистке кровель задействовано 37 бригад общей численностью 140 человек", - сообщил Лукоянов.

Такая работа проводится регулярно. Так, например, крышу дома № 9 по пр. Кирова расчищают каждую неделю. Причём из-за большого количества снега и наледи одна бригада за смену успевает расчистить кровли 2-3 многоквартирных домов.

Напомним, что с 8 декабря 2021 года в Нижнем Новгороде введён режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями в виде обильных осадков.

По данным на середину января, высота снежного покрова в Нижнем Новгороде достигла самого высокого значения за последние 10 лет и составила 68 см.

Ранее сообщалось, что более 3,5 тысяч нарушений очистки территорий от снега и наледи выявили специалисты ГЖИ Нижегородской области.