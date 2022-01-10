Контракт на строительство IV очереди дублера пр. Гагарина планируется заключить в этом году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Контракт на строительство IV очереди дублера проспекта Гагарина планируется заключить в этом году. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.

Жительница Нижнего Новгорода спросила, будет ли в итоге построен дублер проспекта Гагарина.

В региональном правительстве сообщили, что четвертая очередь строительства дублера предполагает строительство пятого моста через Оку с выходом в Автозаводский район. Его необходимость заключается в разгрузке проспекта Гагарина и Мызинского моста. По расчетам, новая дорога снизит нагрузку в два раза. Без дублера рост дорожного трафика к 2030 году приведет к полному транспортному коллапсу. Кроме того, дорога нужна из-за планов по застройке перспективных территорий в Новинках и Ольгино.

По словам представителей правительства Нижегородской области, заключение контракта на строительство IV очереди дублера пр. Гагарина планируется в текущем году.

Напомним, что дублер Гагарина предусматривает четыре очереди с мостовым переходом. Стоимость строительства составит 47 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что пятый мост через Оку начнут строить в Нижнем Новгороде в 2022 году.