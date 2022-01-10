Марат Хуснуллин привёл Нижегородскую область в качестве примера успешного строительства дорог Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе заседания штаба комиссии по региональному развитию 10 февраля привёл Нижегородскую область в качестве примера успешной работы в сфере дорожного строительства.

"У Пензенской, Нижегородской и Тюменской областей в 2022 году более ста объектов, и все они законтрактованы. Подрядчики уже готовы, они выйдут на работу, как только позволят погодные условия. Вот так нужно эту работу организовывать", – заявил Марат Хуснуллин.

Нижегородская область по поручению главы региона Глеба Никитина практикует заблаговременное проведение конкурсов на ремонт дорог уже несколько лет. В настоящее время Главное управление автомобильных дорог завершило большую часть конкурсных процедур на ремонт по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" на 2022 год.

"Национальный проект "Безопасные качественные дороги" позволил качественно изменить подход к сфере дорожного строительства и ремонта. Это касается качества и самих работ, и подготовки к ним. Благодаря своевременному планированию у специалистов появляется запас времени для формирования парка техники и закупки материалов. В результате выходить на объект они могут, как только позволяют погодные условия. Мы благодарны правительству России за поддержку дорожного строительства", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, что в 2022 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Нижегородской области планируется привести в нормативное состояние 703 км автомобильных дорог и 453,1 погонных метра мостов, на эти цели будет направлено 10,95 млрд рублей.

Так, в планах 2022 года – продолжение капитального ремонта трассы Владимир-Муром-Арзамас в Навашине. Будет восстанавливаться покрытие и на участках региональных магистралей: Нижний Новгород - Шахунья - Киров, Ряжск - Касимов - Муром - Нижний Новгород, Работки - Порецкое, Шопша - Иваново - Нижний Новгород и Урень - Шарья - Никольск - Котлас.