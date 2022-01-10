Депутаты ЗС НО выделили свои служебные автомобили для помощи медикам Общество

Фото: пресс-служба парламента

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Депутаты ЗС НО выделили свои служебные автомобили для помощи медикам. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

Согласно информации, с 1 февраля часть автопарка регионального парламента ежедневно направляется в больницы Нижнего Новгорода для оказания помощи медицинским работникам.

Автомобили с закрепленными за ними водителями каждый рабочий день развозят медицинских работников по нескольким десяткам адресов, что позволяет оперативно реагировать на поступающие вызовы.

Руководитель аппарата ЗС НО Максим Ребров отметил, что в период распространения коронавируса медикам необходим дополнительный транспорт для осуществления помощи жителям.

По словам фельдшера неотложной помощи городской поликлиники № 17 Сергея Трифонова, за сутки в больницу поступает 200-300 вызовов. Обход пациентов пешком может быть тяжелым и долгим, а с водителем врач за рабочий день врач может объехать около 30 адресов, что является серьезным показателем.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Нижнем Новгороде будут отремонтированы дороги, ведущие к медучреждениям.