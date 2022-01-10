Более 50 га земель вовлекут в жилищное строительство к 2024 году
Госуслуги и "ВКонтакте" станут доступны даже при нулевом балансе
Уже с марта ограничат движение в центре города для строительства метро
Русский музей фотографии откроется после ремонта 18 марта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 11 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
11 февраля 2022 10:35  [6] Александр Суханов: "Нижегородская область первой предложила и реализовала механизм решения проблемы "обманутых дольщиков"
11 февраля 2022 10:26  [58] Депутаты ЗС НО выделили свои служебные автомобили для помощи медикам
11 февраля 2022 09:31  [106] Александр Егоров: "Проблема "обманутых дольщиков" благодаря влиянию губернатора решается быстрыми темпами"
11 февраля 2022 09:15  [129] Рейсы в Челябинск открываются из нижегородского аэропорта
10 февраля 2022 18:50  [388] Марат Хуснуллин привёл Нижегородскую область в качестве примера успешного строительства дорог
10 февраля 2022 18:41  [340] ГЖИ Нижегородской области провела более 17 тысяч проверок дворов и крыш с начала года
10 февраля 2022 18:32  [338] Бесплатный онлайн-урок "Цифровое искусство: музыка и ИТ" пройдёт в Нижегородской области
10 февраля 2022 18:18  [365] Нижегородские кардиохирурги используют новые методы при операциях на сердце
10 февраля 2022 18:09  [372] Андрей Дахин: "Правительство Нижегородской области продуктивно использует возможности для решения проблем "обманутых дольщиков"
10 февраля 2022 17:58  [375] Нижегородцы могут подарить библиотекам книги через онлайн-покупки
Общество

Депутаты ЗС НО выделили свои служебные автомобили для помощи медикам

11 февраля 2022 10:26  [58] Общество

Фото: пресс-служба парламента

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Депутаты ЗС НО выделили свои служебные автомобили для помощи медикам. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

Согласно информации, с 1 февраля часть автопарка регионального парламента ежедневно направляется в больницы Нижнего Новгорода для оказания помощи медицинским работникам.

Автомобили с закрепленными за ними водителями каждый рабочий день развозят медицинских работников по нескольким десяткам адресов, что позволяет оперативно реагировать на поступающие вызовы.

Руководитель аппарата ЗС НО Максим Ребров отметил, что в период распространения коронавируса медикам необходим дополнительный транспорт для осуществления помощи жителям.

По словам фельдшера неотложной помощи городской поликлиники № 17 Сергея Трифонова, за сутки в больницу поступает 200-300 вызовов. Обход пациентов пешком может быть тяжелым и долгим, а с водителем врач за рабочий день врач может объехать около 30 адресов, что является серьезным показателем.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Нижнем Новгороде будут отремонтированы дороги, ведущие к медучреждениям.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
10 февраля 2022 15:53  [311] Ведущие к медучреждениям дороги отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2022 году
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Маленькие комедии
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph