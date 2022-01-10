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Общество

Более 2,5 тысяч административных дел возбудила АТИ за некачественную уборку снега в Нижнем Новгороде

11 февраля 2022 16:26  [1] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Административно-техническая инспекция Нижнего Новгорода с начала зимнего периода возбудила уже более 2500 административных производств в отношении управляющих компаний и хозяйствующих субъектов за ненадлежащее содержание территорий. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Инспекторы АТИ по поручению главы города Юрия Шалабаева проводят ежедневные рейды и проверяют состояние кровель и территорий.

В ходе очередного инспекционного объезда специалисты проверили территорию нижегородской сельхозакадемии и обнаружили наледь и сосульки на одном из учебных корпусов. Но руководство вуза оперативно среагировало на замечания и усилило работу по приведению территории в надлежащее состояние.

Как пояснили в НГСХА, работы на территории образовательного учреждения проводятся регулярно.

"У нас составлены графики очистки, буквально на этой неделе мы основную часть кровель зданий освободили от наледи. Занимаемся сейчас главным учебным корпусом. Приходится работать очень оперативно – сосульки в связи с погодными условиями образуются очень быстро", - сказал проректор по АХЧ вуза Дмитрий Майоров.

Кроме того, во время реда АТИ были выявлены факты некачественной уборки снега с придомовых территорий, которые обслуживает ДУК.

В частности, по адресу: Батумская,1 придомовая территория до сих пор не приведена в порядок, хотя в отношении домоуправляющей компании Приокского района уже не раз принимались меры административного воздействия, но тем не менее, ДУК так и не очистил от снега и наледи свою территорию.

По словам замдиректора нижегородской АТИ Оксаны Широковой, сумма штрафа за такое правонарушение составляет от 20 до 40 тысяч рублей, но поскольку это повторное нарушение, сумма штрафа может возрасти и составить от 50 до 100 тысяч рублей.

Представитель Административно-технической инспекции Нижнего Новгорода добавила, что жители могут обращаться как в районные отделы АТИ, так и центральный аппарат.

"Мы проводим обследования по каждому обращению", - отметила Оксана Широкова.

Напомним, ГЖИ Нижегородской области с начала года проверила более 17 тысяч дворовых территорий и крыш многоквартирных домов. По результатам обследований выявлено почти 4 тысячи нарушений и возбуждено 243 административных дела.

Ранее Юрий Шалабаев назвал работу большинства ДУКов и ТСЖ во дворах "безобразной" и потребовал от глав районов и АТИ обеспечить контроль за работой данных организаций, а в случае необходимости штрафовать.

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Теги:
АТИ Городское хозяйство ДУК
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