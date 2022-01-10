Обрушение строительной площадки произошло на стройке ЖК "Новая Кузнечиха" Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Обрушение выносной строительной площадки произошло на стройке ЖК "Новая Кузнечиха". Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области.

Согласно информации, 10 февраля в 15:35 на стройке дома №24 в ЖК "Новая Кузнечиха" произошло обрушение выносной площадки. В это время на ней находились двое рабочих.

Работники упали с высоты 5-го этажа и получили повреждения в виде множественных переломов костей, позвоночника и другие тяжелые травмы. Пострадавшие являются гражданами Киргизии, одному из них 22 года, второму 28 лет.

В настоящее время Государственная инспекция труда принимает участие в расследовании происшествия, проверяет оформление трудовых отношений с пострадавшими и соблюдение норм охраны труда.

Ранее сообщалось, что двое рабочих упали с высоты на стройке ЖК "Новая Кузнечиха".