Фото:
Двое рабочих упали с высоты на стройке ЖК "Новая Кузнечиха". Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области.
Согласно информации, 10 февраля двое рабочих получили травмы при падении с высоты. Пострадавшие были доставлены в больницы, степень тяжести полученных травм на данный момент устанавливается.
В настоящее время Государственная инспекция труда уточняет причины и обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что монтажник упал с высоты на стройке в Нижегородском районе областного центра. Кроме того, монтажник упал с опоры строящегося моста в Пильнинском районе.
Также напомним, что около 300 несчастных случаев на работе было зафиксировано в Нижегородской области в 2021 году
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+