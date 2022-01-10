Двое рабочих упали с высоты на стройке ЖК "Новая Кузнечиха" Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Двое рабочих упали с высоты на стройке ЖК "Новая Кузнечиха". Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области.

Согласно информации, 10 февраля двое рабочих получили травмы при падении с высоты. Пострадавшие были доставлены в больницы, степень тяжести полученных травм на данный момент устанавливается.

В настоящее время Государственная инспекция труда уточняет причины и обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что монтажник упал с высоты на стройке в Нижегородском районе областного центра. Кроме того, монтажник упал с опоры строящегося моста в Пильнинском районе.

Также напомним, что около 300 несчастных случаев на работе было зафиксировано в Нижегородской области в 2021 году