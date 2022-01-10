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Анонсы событий для СМИ на 14 февраля 2022 года
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Общество

Около 4,3 тыс. нижегородцев заболели коронавирусом за сутки

12 февраля 2022 16:24  [53] Общество
Около 4,3 тыс. нижегородцев заболели коронавирусом за сутки

Около 4,3 тыс. нижегородцев заболели коронавирусом за сутки

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

4331 заболевший коронавирусом зарегистрирован в Нижегородской области за прошедшие сутки - 11 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зарегистрировано 4682 случаев заражения COVID-19 в сутки в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 300 777 человек.

При этом 240 149 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 1795 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 10 766 человек, в том числе за последние сутки скончались 26 нижегородцев. Ещё 495 человек были доставлены вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 1.33. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 18%.

Напомним, губернатор Глеб Никитин внёс изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Так, возвращается запрет на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых. Также возвращается ограничение на работу организаций общепита с 23:00 до 6:00.

Кроме того, в настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация.

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Теги:
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