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Общество

Более 4,6 тысяч человек заболели коронавирусом в Нижегородской области за прошедшие сутки

11 февраля 2022 12:17  [102] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

4 682 заболевших коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 10 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зарегистрировано 5120 заболевших коронавирусом в регионе - пока это самый высокий показатель с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 296 446 человек.

При этом 238 354 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 1524 человека. Общая статистика летальных исходов достигла 10 740 человек, в том числе за последние сутки скончались 23 нижегородца. Еще 608 человек были доставлены вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 1.33. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 18%.

Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 268 случаев заражения "омикроном". В настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация.

Губернатор региона внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Так, возвращается запрет на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых. Также возвращается ограничение на работу организаций общепита с 23:00 до 6:00.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1.    Ардатовский – 1 803

2.    г.о.г. Арзамас – 4 823 (+2)   

3.    Арзамасский – 2 820 (+138)     

4.    Балахнинский – 8 992 (+59)   

5.    Богородский – 5 418 (+224)

6.    Большеболдинский – 1 389   

7.    Большемурашкинский – 1 003   

8.    г.о.г. Бор – 12 653 (+121)

9.    Бутурлинский – 927   

10.  Вадский – 1 086

11.  Варнавинский район – 833

12.  Вачский – 2 524 (+1)  

13.  Ветлужский – 1 992 (+33)  

14.  Вознесенский – 1 120   

15.  Володарский – 4 641 (+75)   

16.  Воротынский – 1 455    

17.  Воскресенский – 1 423            

18.  Выксунский – 5 566 (+79)    

19.  Гагинский – 1 295 (+4)         

20.  Городецкий – 9 708 (+135)

21.  Дальнеконстантиновский – 1 751 (+135)   

22.  Дзержинск – 27 619 (+487)

23.  Дивеевский – 1 909 (+76)  

24.  Княгининский – 1 116 (+6)                 

25.  Ковернинский – 1 788                  

26.  Краснобаковский – 1 672       

27.  Краснооктябрьский – 1 373       

28.  Кстовский – 6 201 (+86)

29.  Кулебакский – 5 558 (+89)           

30.  Лукояновский – 2 414 (+6)      

31.  Лысковский – 4 490 (+60)     

32. Навашинский – 4 071 (+86)

33.  Павловский – 7 936 (+184)

34.  Первомайский – 598        

35.  Перевозский – 687 (+2)     

36.  Пильнинский – 2 394               

37.  Починковский – 2 298 (+72)             

38.  Семеновский – 2 489 (+50)   

39.  Сергачский – 3 009 (+102)      

40.  Сеченовский – 1 632 (+6)         

41.  Сокольский – 1 293 (+31)  

42.  Сосновский – 3 123 (+82)   

43.  Спасский – 779 (+4)

44.  Тонкинский – 1 146 (+10)     

45.  Тоншаевский – 2 150 (+8)  

46.  Уренский – 3 534 (+41)      

47.  Чкаловский – 2 129 (+2)        

48.  Шарангский – 1 302 (+15)           

49.  Шатковский – 3 866 (+35)     

50.  Шахунский – 4 770 (+100)     

51.  Нижний Новгород – 119 835 (+2 036)

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Теги:
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