Более 4,6 тысяч человек заболели коронавирусом в Нижегородской области за прошедшие сутки

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4 682 заболевших коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 10 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Накануне было зарегистрировано 5120 заболевших коронавирусом в регионе - пока это самый высокий показатель с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 296 446 человек.
При этом 238 354 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 1524 человека. Общая статистика летальных исходов достигла 10 740 человек, в том числе за последние сутки скончались 23 нижегородца. Еще 608 человек были доставлены вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус.
Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 1.33. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 18%.
Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 268 случаев заражения "омикроном". В настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация.
Губернатор региона внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Так, возвращается запрет на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых. Также возвращается ограничение на работу организаций общепита с 23:00 до 6:00.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:
1. Ардатовский – 1 803
2. г.о.г. Арзамас – 4 823 (+2)
3. Арзамасский – 2 820 (+138)
4. Балахнинский – 8 992 (+59)
5. Богородский – 5 418 (+224)
6. Большеболдинский – 1 389
7. Большемурашкинский – 1 003
8. г.о.г. Бор – 12 653 (+121)
9. Бутурлинский – 927
10. Вадский – 1 086
11. Варнавинский район – 833
12. Вачский – 2 524 (+1)
13. Ветлужский – 1 992 (+33)
14. Вознесенский – 1 120
15. Володарский – 4 641 (+75)
16. Воротынский – 1 455
17. Воскресенский – 1 423
18. Выксунский – 5 566 (+79)
19. Гагинский – 1 295 (+4)
20. Городецкий – 9 708 (+135)
21. Дальнеконстантиновский – 1 751 (+135)
22. Дзержинск – 27 619 (+487)
23. Дивеевский – 1 909 (+76)
24. Княгининский – 1 116 (+6)
25. Ковернинский – 1 788
26. Краснобаковский – 1 672
27. Краснооктябрьский – 1 373
28. Кстовский – 6 201 (+86)
29. Кулебакский – 5 558 (+89)
30. Лукояновский – 2 414 (+6)
31. Лысковский – 4 490 (+60)
32. Навашинский – 4 071 (+86)
33. Павловский – 7 936 (+184)
34. Первомайский – 598
35. Перевозский – 687 (+2)
36. Пильнинский – 2 394
37. Починковский – 2 298 (+72)
38. Семеновский – 2 489 (+50)
39. Сергачский – 3 009 (+102)
40. Сеченовский – 1 632 (+6)
41. Сокольский – 1 293 (+31)
42. Сосновский – 3 123 (+82)
43. Спасский – 779 (+4)
44. Тонкинский – 1 146 (+10)
45. Тоншаевский – 2 150 (+8)
46. Уренский – 3 534 (+41)
47. Чкаловский – 2 129 (+2)
48. Шарангский – 1 302 (+15)
49. Шатковский – 3 866 (+35)
50. Шахунский – 4 770 (+100)
51. Нижний Новгород – 119 835 (+2 036)
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