Более 4,6 тысяч человек заболели коронавирусом в Нижегородской области за прошедшие сутки Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

4 682 заболевших коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 10 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зарегистрировано 5120 заболевших коронавирусом в регионе - пока это самый высокий показатель с начала пандемии. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 296 446 человек.

При этом 238 354 жителей региона уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 1524 человека. Общая статистика летальных исходов достигла 10 740 человек, в том числе за последние сутки скончались 23 нижегородца. Еще 608 человек были доставлены вчера в больницы региона с подозрением на коронавирус.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 1.33. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 18%.

Напомним, что в Нижегородской области выявлено уже 268 случаев заражения "омикроном". В настоящее время в поликлиниках региона приостановлена диспансеризация.

Губернатор региона внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Так, возвращается запрет на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых. Также возвращается ограничение на работу организаций общепита с 23:00 до 6:00.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1. Ардатовский – 1 803

2. г.о.г. Арзамас – 4 823 (+2)

3. Арзамасский – 2 820 (+138)

4. Балахнинский – 8 992 (+59)

5. Богородский – 5 418 (+224)

6. Большеболдинский – 1 389

7. Большемурашкинский – 1 003

8. г.о.г. Бор – 12 653 (+121)

9. Бутурлинский – 927

10. Вадский – 1 086

11. Варнавинский район – 833

12. Вачский – 2 524 (+1)

13. Ветлужский – 1 992 (+33)

14. Вознесенский – 1 120

15. Володарский – 4 641 (+75)

16. Воротынский – 1 455

17. Воскресенский – 1 423

18. Выксунский – 5 566 (+79)

19. Гагинский – 1 295 (+4)

20. Городецкий – 9 708 (+135)

21. Дальнеконстантиновский – 1 751 (+135)

22. Дзержинск – 27 619 (+487)

23. Дивеевский – 1 909 (+76)

24. Княгининский – 1 116 (+6)

25. Ковернинский – 1 788

26. Краснобаковский – 1 672

27. Краснооктябрьский – 1 373

28. Кстовский – 6 201 (+86)

29. Кулебакский – 5 558 (+89)

30. Лукояновский – 2 414 (+6)

31. Лысковский – 4 490 (+60)

32. Навашинский – 4 071 (+86)

33. Павловский – 7 936 (+184)

34. Первомайский – 598

35. Перевозский – 687 (+2)

36. Пильнинский – 2 394

37. Починковский – 2 298 (+72)

38. Семеновский – 2 489 (+50)

39. Сергачский – 3 009 (+102)

40. Сеченовский – 1 632 (+6)

41. Сокольский – 1 293 (+31)

42. Сосновский – 3 123 (+82)

43. Спасский – 779 (+4)

44. Тонкинский – 1 146 (+10)

45. Тоншаевский – 2 150 (+8)

46. Уренский – 3 534 (+41)

47. Чкаловский – 2 129 (+2)

48. Шарангский – 1 302 (+15)

49. Шатковский – 3 866 (+35)

50. Шахунский – 4 770 (+100)

51. Нижний Новгород – 119 835 (+2 036)