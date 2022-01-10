АО "Ситиматик - Нижний Новгород" оштрафовали за нарушения на двух полигонах ТКО Общество

Фото: Управление Росприроднадзора по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Управление Росприроднадзора по Нижегородской области добилось привлечения АО "Ситиматик – Нижний Новгород" к административной ответственности по по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ за неисполнение предписания Росприроднадзора и неустранение экологических нарушений. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, региональный оператор по обращению с ТКО не исполнил в полном объёме предписание Росприроднадзора об устранении нарушений экологического законодательства.

Напомним, в ведении АО "Ситиматик – Нижний Новгород" находятся два межмуниципальных полигона для размещения непригодных к переработке твёрдых коммунальных отходов на территории Балахнинского и Городецкого районов Нижегородской области. Обе свалки относятся к первой категории негативного воздействия на окружающую среду. Во время плановой проверки объектов в июле 2021 года были выявлены нарушения требований природоохранного законодательства, за что компании выписали штраф и выдали предписание об устранении нарушений. Однако в полном объёме этого не было сделано.

Как рассказали в ведомстве, оператор не исправил нарушение, связанное с полным отсутствием расстояния между первой и второй картами на Городецком полигоне (по нормативу оно должно составлять не менее 5 м). Представители компании оправдались, что для реализации такого проекта требуются сложные технические решения и больше времени.

Также установлено, что сбор поверхностных стоков осуществляется с отклонением от проектной документации: фильтрат не откачивается и не вывозится на очистные сооружения.

Позицию Росприроднадзора в отношении нижегородского регионального оператора по обращению с ТКО поддержал мировой судья Сормовского судебного района. Суд счёл вину АО "Ситиматик - Нижний Новгород" полностью доказанной. На юридическое лицо наложены штрафные санкции. Компании выдано новое предписание об устранении нарушений в срок до 1 июля 2022 года.

Ранее сообщалось, что АО "Ситиматик – Нижний Новгород" оштрафовали за ненадлежащее содержание мусороперегрузочной станции на Бору.

Напомним, балахнинцы пожаловались в суд на деятельность местного полигона. Они утверждали, что в почве около их домов выявлена опасная для их здоровья концентрация токсичных вредных веществ. Суд встал на сторону истцов и вынес постановление - закрыть свалку в срок до 2023 года. За это время власти должны определить, где складировать ТКО, и определить новые тарифы.