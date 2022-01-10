Опубликованы свежие данные о заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Нижегородской области продолжается снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Так, за минувшие сутки выявлено 3 552 новых случая инфицирования COVID-19. Оперативные данные на 20 января опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне, 19 февраля, было зарегистрировано 3 572 заболевших новой коронавирусной инфекцией. При этом, неделю назад уровень заболеваемости составлял около 5 тысяч в сутки.

Всего в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 335 321 ​человека. За вчерашние сутки было госпитализировано 403 человека.

Согласно оперативным данным, на сегодняшний день от коронавируса вылечились 259 522 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 4 015 человек.

Ежедневная статистика летальных исходов при заболевании коронавирусом продолжает пополняться. Так, за минувшие сутки количество умерших от последствий COVID-19 составило 19 человек. Таким образом, число жертв коронавирусной инфекции в регионе на настоящий день выросло до 10 959. При этом вчера, 19 февраля, был зафиксирован антирекорд по количеству смертей от последствий инфекции - 47 человек.

В ходе масштабной вакцинации в Нижегородской области двумя компонентами вакцины привились уже более 1,8 млн человек. Коллективный иммунитет составляет 58,7%.

Ранее сообщалось, что более 90% лабораторно исследованных случаев коронавируса в Нижегородской области приходится на "омикрон".

Глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов рассказал об основных симптомах "омикрона", а также о способах лечения при лёгком течении заболевания.