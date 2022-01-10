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Общество

Более 90% лабораторно исследованных случаев коронавируса в Нижегородской области приходится на "омикрон"

15 февраля 2022 13:30  [155] Общество

Фото: Роспотребнадзор

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

По состоянию на 15 февраля в Нижегородской области лабораторно подтверждено уже 373 случая заражения штаммом коронавируса "омикрон". Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора Нижегородской области.

В ведомстве подчеркнули, что при секвенировании (исследовании ДНК вируса) в 94% случаев выделается штамм "омикрон". Поскольку секвенирование проводится выборочно, число заболевших данным штаммом гораздо выше.

Секвенирование проб биоматериала, отобранного у лиц с положительными ПЦР-тестами, проводят специалисты Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Академика И. Н. Блохиной и ФКУЗ РосНИПЧИ "Микроб" (Саратов).

В Роспотребнадзоре отметили, что основная часть заболевших не выезжала за пределы Нижегородской области, а значит вирус активно циркулирует на территории региона.

Все заболевшие находятся в изоляции либо госпитализированы в инфекционные стационары. При этом, заболевание у них протекает преимущественно в форме ОРВИ.

Ранее глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов рассказал об основных симптомах "омикрона", а также о способах лечения при лёгком течении заболевания.

Ранее сообщалось, что 4 992 заболевших коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 14 февраля. При этом, карантин по ОРВИ и коронавирусу введён в 69 нижегородских школах.

Напомним, почти 700 млн рублей дополнительно направят на закупку лекарств для льготников и больных коронавирусом нижегородцев.

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Теги:
Коронавирус Медицина и здоровье Роспотребнадзор
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