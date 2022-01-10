Новая техника поступит в Нижегородскую область для строительства трассы М-12 Общество

Фото: пресс-служба компании

Новая техника поступит в Нижегородскую область для строительства трассы М-12. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Автобан".

Согласно информации, новая техника закуплена в рамках переоснащения парка холдинга.

Так, уже 22 февраля на четвертом и шестом этапах строительства трассы М-12 появятся перегружатель BOMAG, восемь тандемных катков с плотномером и датчиком температуры асфальта и один пневмошинных каток.

Следующая поставка спецтехники ожидается в марте этого года.

Ранее сообщалось, что рабочее движение по части второго этапа М-12 во Владимирской области планируется открыть в конце 2022 года.

Напомним, что строительство трассы М-12 в Нижегородской области стартовало в январе 2022 года.

СПРАВКА:

Трасса М-12 "Москва – Казань" – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую и 17 крупнейших региональных центров, выведет грузовой траффик за пределы населённых пунктов, повысит безопасность дорожного движения.

Проект строительства скоростной дороги М-12 реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина № 204 от 07.05.2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". 10 июля 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал старт проекту. Начать эксплуатацию трассы планируется уже в 2024 году.

Строительство трассы осуществляет ДСК "Автобан", зарегистрированная в Москве в октябре 1999 года. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.