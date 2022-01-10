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Директором Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" назначена Светлана Жаркова. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Согласно информации, она продолжит работу по снижению дебиторской задолженности всех категорий потребителей, повышению операционной эффективности филиала и улучшению клиентского сервиса.
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Светлана Александровна Жаркова родилась в г. Чебоксары. В 1994 году окончила Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова по специальности "Промышленное и гражданское строительство".
Практически вся профессиональная карьера Светланы Александровны связана с энергетикой. До нынешнего назначения Светлана Жаркова возглавляла Саратовский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс".
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