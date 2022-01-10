Храм в честь иконы Божией Матери "Помощница в родах" заложили в Московском районе Общество

Фото: Александр Чурбанов

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Московском районе Нижнего Новгорода на улице Красный Пахарь 20 февраля был заложен храм в честь иконы Божией Матери "Помощница в родах". Об этом сообщается на сайте Нижегородской митрополии.

Чин закладки совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Согласно информации, это будет первый в Нижнем Новгороде храм, освящённый в честь иконы Божией Матери "Помощница в родах". Этой иконе молятся за беременных и просят за здравие новорожденных.

По проекту, однопрестольная каменная церковь сможет вмещать до 600 человек. Она будет располагаться у дома №14 по улице Красный Пахарь на участке площадью 4,4 тыс. кв. м.

Как рассказали в Нижегородской епархии, в настоящее время в Московском районе действует четыре храма и строятся два: во имя святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, и в честь иконы Божией Матери "Помощница в родах".

Ранее сообщалось, что Нижегородская епархия планирует построить храм в честь иконы Божией Матери "Помощница в родах" рядом с перинатальным центром в Дзержинске.

Напомним, Троицкую церковь построят на месте снесённого здания на ул. Рождественской в Нижнем Новгороде.