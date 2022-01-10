Маргарита Банникова и Алексей Коротков назначены заместителями директора "Школы 800" Общество

Корпус Школы 800 в Верхних Печёрах Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Два заместителя министра образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области переходят на работу в "Школу 800". Об этом сообщает сайт pravda-nn.ru со ссылкой на региональный Минобр.

Согласно информации, Маргарита Банникова и Алексей Коротков с 21 февраля официально назначены заместителями директора образовательного центра "Школа 800".

Стоит отметить, что информации о назначении нового директора пока нет.

Напомним, Елена Беленко покинула пост директора "Школы 800" в связи с личными обстоятельствами.

Ранее сообщалось, что готовность корпусов "Школы 800" в Нижнем Новгороде составляет от 57% до 91%. Министр образования Нижегородской области Ольга Петрова заявила, что образовательный центр планируется открыть в сентябре 2022 года.