Николай Круглов отметил прекрасное выступление сборной России на Олимпиаде-2022 Спорт

Николай Круглов Фото: Соцсети Николая Круглова

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский биатлонист, участник двух Олимпиад, серебряный призёр Олимпийских игр 2006 года и четырёхкратный чемпион мира Николай Круглов в интервью НИА "Нижний Новгород" отметил прекрасное выступление сборной России на Олимпиаде-2022.

По словам спортсмена, установление рекорда по количеству завоеванных медалей в текущих условиях является достойным результатом.

"На мой взгляд, это прекрасное выступление, так как на этих Олимпийских играх был установлен рекорд по количеству медалей. В текущих условиях это очень достойный результат", - сказал Николай Круглов.

Также спортсмен отметил выступление нижегородского лыжника Артема Мальцева.

"Немного обидно за Артема Мальцева, он в потрясающей форме на этой Олимпиаде, дважды останавливался в шаге от пьедестала. Тем не менее, для Артема это огромный задел на будущее и повод двигаться дальше. У него есть определенный потенциал и в ближайшие 4 года у него есть все шансы его реализовать", - рассказал Николай Круглов.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал успешным результат сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине.

В частности, в интервью ТАСС, он заявил, что перед играмы были предположения о прогнозах по медалям. "Мы предполагали, что сможем побороться за 30 медалей, прогноз совпал", - добавил Сианислав Поздняков, отметив при этом, что хотелось бы, конечно, "чтобы ряд серебряных медалей в следующий раз перешел в разряд золотых, включая этот матч”.

Следующая зимняя Олимпиада пройдёт через четыре года в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).

Напомним, что национальная сборная России установила свой новый рекорд по числу выигранных наград на зимних Олимпиадах.

Также напомним, что нижегородский конькобежец Сергей Трофимов завоевал "серебро" Олимпиады в командной гонке.

Всего в Олимпийских играх приняло участие 13 нижегородских спортсменов.