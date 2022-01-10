Николай Круглов отметил прекрасное выступление сборной России на Олимпиаде-2022

Николай Круглов
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Нижегородский биатлонист, участник двух Олимпиад, серебряный призёр Олимпийских игр 2006 года и четырёхкратный чемпион мира Николай Круглов в интервью НИА "Нижний Новгород" отметил прекрасное выступление сборной России на Олимпиаде-2022.
По словам спортсмена, установление рекорда по количеству завоеванных медалей в текущих условиях является достойным результатом.
"На мой взгляд, это прекрасное выступление, так как на этих Олимпийских играх был установлен рекорд по количеству медалей. В текущих условиях это очень достойный результат", - сказал Николай Круглов.
Также спортсмен отметил выступление нижегородского лыжника Артема Мальцева.
"Немного обидно за Артема Мальцева, он в потрясающей форме на этой Олимпиаде, дважды останавливался в шаге от пьедестала. Тем не менее, для Артема это огромный задел на будущее и повод двигаться дальше. У него есть определенный потенциал и в ближайшие 4 года у него есть все шансы его реализовать", - рассказал Николай Круглов.
Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал успешным результат сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине.
В частности, в интервью ТАСС, он заявил, что перед играмы были предположения о прогнозах по медалям. "Мы предполагали, что сможем побороться за 30 медалей, прогноз совпал", - добавил Сианислав Поздняков, отметив при этом, что хотелось бы, конечно, "чтобы ряд серебряных медалей в следующий раз перешел в разряд золотых, включая этот матч”.
Следующая зимняя Олимпиада пройдёт через четыре года в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).
Напомним, что национальная сборная России установила свой новый рекорд по числу выигранных наград на зимних Олимпиадах.
Также напомним, что нижегородский конькобежец Сергей Трофимов завоевал "серебро" Олимпиады в командной гонке.
Всего в Олимпийских играх приняло участие 13 нижегородских спортсменов.
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