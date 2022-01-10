Глеб Никитин лично приветствовал жителей Донбасса в Нижегородской области Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин лично приветствовал жителей Донбасса в регионе. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, поезд с эвакуированными с территории ДНР и ЛНР прибыл на железнодорожный вокзал "Московский" Нижнего Новгорода 22 февраля в 01:40.

"У нас в регионе развернуты пункты временного пребывания в 6-ти муниципалитетах. К приему людей полностью готовы, сам лично объезжал эти пункты, контролировал подготовку, какие-то объекты заменили. Обеспечим прибывающих всем необходимым на самом высоком уровне. Почти половина из них – дети, поэтому будем определять потребности в использовании социальных учреждений. Мы их все подготовили для того, чтобы за счет резервов, без снижения качества предоставляемых нижегородцам услуг, обеспечить всем необходимым приехавших к нам жителей Донбасса", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона также отметил, что эвакуированным при необходимости будет оказана помощь и в профессиональной адаптации.

"У нас ощущается нехватка рабочих рук в целом ряде отраслей. Обязательно предложим варианты тем, кто в этом заинтересован. Хотел бы обратиться и к нижегородцам: давайте воспринимать себя как хозяева дома, которые хотят, чтобы пребывание гостей было максимально комфортным и чтобы впечатление о нижегородской земле у них осталось самое благоприятное", - сказал он в заключение.

Ранее сообщалось, что из Донбасса в Нижегородскую область прибыли в основном женщины и дети.

Напомним, что в Нижегородской области по поручению Глеба Никитина был открыт счёт для сбора средств и пункт приема предметов первой необходимости для жителей ДНР и ЛНР.

В регионе также идет набор волонтеров для помощи беженцам.