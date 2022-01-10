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Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту падении наледи c крыши на мужчину в Сормовском районе

22 февраля 2022 16:51  [219] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мужчина пострадал от падении наледи с крыши в Сормовском районе.  Об этом сообщает Следственное управление СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, 18 января на ул. В. Иванова с крыши дома 14/4 на 54-летнего мужчину упал осколок льдины. Пострадавший был госпитализирован в больницу. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой.

Прокуратура Сормовского района в ходе проверки установила, что компания, обслуживающая дом, длительное время не чистила кровлю от снега и наледи. Материалы проверки были направлены в следственные органы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 238 ч.1 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). 

Ранее сообщалось, что в Дзержинске при падении с крыши льда пострадала женщина.

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Теги:
Следственное управление
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