Уголовное дело возбуждено по факту падении наледи c крыши на мужчину в Сормовском районе

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Мужчина пострадал от падении наледи с крыши в Сормовском районе. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Нижегородской области.
Согласно информации, 18 января на ул. В. Иванова с крыши дома 14/4 на 54-летнего мужчину упал осколок льдины. Пострадавший был госпитализирован в больницу. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой.
Прокуратура Сормовского района в ходе проверки установила, что компания, обслуживающая дом, длительное время не чистила кровлю от снега и наледи. Материалы проверки были направлены в следственные органы.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 238 ч.1 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Ранее сообщалось, что в Дзержинске при падении с крыши льда пострадала женщина.
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