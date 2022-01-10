Антон Гребень посетил пункт временного размещения жителей ДНР и ЛНР Общество

Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень посетил пункт

временного размещения жителей ДНР и ЛНР.

Согласно информации, 22 февраля в Нижний Новгород прибыли первые эвакуированные жители ДНР и ЛНР.

Кстовский район принял порядка ста человек, больше половины из них – люди преклонного возраста, женщины и дети.

Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень лично посетил пункт временного размещения, расположенный на территории Кстовского района в санатории "Рассвет".

Он пообщался с прибывшими, ознакомился с условиями их проживания, обустройством мест размещения.

"Основное сегодня, в чем нуждаются эвакуированные жители, – это одежда, предметы первой необходимости, детское питание и средства личной гигиены. Наша первоочередная задача – обеспечить их всем необходимым", - сказал депутат.

"Мы не можем оставаться равнодушными в сложившейся ситуации. На неопределенный период пункты временного размещения станут домом для наших гостей, и наш долг – оказать посильную помощь переселенцам. Подключились все структуры, чтобы создать благоприятные условия для их проживания", - добавил Антон Гребень в заключение.

Напомним, что в Нижегородской области по поручению Глеба Никитина был открыт счёт для сбора средств и пункт приема предметов первой необходимости для жителей ДНР и ЛНР.

В регионе также идет набор волонтеров для помощи беженцам.