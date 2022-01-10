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Общество

Антон Гребень посетил пункт временного размещения жителей ДНР и ЛНР

22 февраля 2022 18:10  [267] Общество

Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень посетил пункт
временного размещения жителей ДНР и ЛНР.

Согласно информации, 22 февраля в Нижний Новгород прибыли первые эвакуированные жители ДНР и ЛНР.

 Кстовский район принял порядка ста человек, больше половины из них – люди преклонного возраста, женщины и дети.

Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень лично посетил пункт временного размещения, расположенный на территории Кстовского района в санатории "Рассвет".

Он пообщался с прибывшими, ознакомился с условиями их проживания, обустройством мест размещения.

"Основное сегодня, в чем нуждаются эвакуированные жители, – это одежда, предметы первой необходимости, детское питание и средства личной гигиены. Наша первоочередная задача – обеспечить их всем необходимым", - сказал депутат.

"Мы не можем оставаться равнодушными в сложившейся ситуации. На неопределенный период пункты временного размещения станут домом для наших гостей, и наш долг – оказать посильную помощь переселенцам. Подключились все структуры, чтобы создать благоприятные условия для их проживания", - добавил Антон Гребень в заключение.

Напомним, что в Нижегородской области по поручению Глеба Никитина был открыт счёт для сбора средств и пункт приема предметов первой необходимости для жителей ДНР и ЛНР.

В регионе также идет набор волонтеров для помощи беженцам.

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Теги:
беженцы ДНР
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