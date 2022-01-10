Полицейские задержали подростка, расписавшего маркером фасад дома на пр.Гагарина Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В ходе рейдовых мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение нанесения гражданами граффити на не предусмотренных для этого местах, полицейские задержали подростка, который нанёс надписи на фасад жилого дома. Об этом сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Согласно информации, днём 22 февраля в дежурную часть отдела полиции №7 УМВД России по Нижнему Новгороду поступило заявление от местного жителя о том, что подросток наносит надпись на фасаде одного из домов по пр.Гагарина.

Сотрудники ППС, прибывшие на место, застали на месте 13-летнего юношу. Полицейские доставили его в отдел полиции.

В присутствии законных представителей с несовершеннолетним была проведена профилактическая беседа о том, что самовольное нанесение любых надписей и рисунков на стены зданий, строений и сооружений и в иных не предусмотренных для этого местах, является административным правонарушением. Впоследствии подростку пришлось стирать следы своего "творчества".

В ведомстве напомнили, что за такие противоправные действия предусмотрен штраф от 3 до 4 тысяч рублей. Любое изображение является несанкционированным, если на его нанесение не было получено разрешение от собственника объекта.

Отдельные случаи могут быть квалифицированы по ст. 214 УК РФ (вандализм), что карается штрафом или арестом, а также обязательными работами.

Полиция также обращается к гражданам, ставшим очевидцами факта вандализма, фиксировать данные правонарушения на имеющиеся гаджеты и сообщать о произошедшем в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что дизайнер был привлечён к ответственности за нанесение надписи на фасаде здания в центре Нижнего Новгорода.

Напомним, сотрудники полиции установили двоих молодых людей, которые оказались причастны к повреждению ледяного лабиринта на Нижегородской ярмарке.