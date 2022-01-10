Инструкция по регистрации ИП

Каждый предприниматель прекрасно понимаем, что ему придется регистрировать свой бизнес. И если он занимается своей деятельностью на постоянной основе, то откладывать регистрацию не стоит. Инструкция по регистрации ИП позволит заниматься бизнесом законно и не переживать, что в какой-то момент будет назначен огромный штраф. Человек открывает фирму и может вести свою деятельность без каких-либо ограничений. Стоит отметить, что налоги начислят в любом случае.

Лучше зарегистрировать свою деятельность и стать предпринимателем. Подобный вариант подходит не только тем, кто используют труд наемных рабочих, но и тем, кто предпочитает работать лично. Те, кто уже успел открыть ИП, отмечают, что им намного проще вести учет и сдавать намного меньше документов. К тому же, можно сэкономить значительную сумму на налогах. И если что-то пойдет не так, то ИП можно с легкостью закрыть.

Подробная инструкция для начинающих предпринимателей

Итак, предприниматель решение открыть ИП. Что ему делать и какие документы потребуется собрать?

1. Понять, чем он будет заниматься

В принципе, нет никаких ограничений, которые бы не позволяли открыть ИП. Если деятельность не запрещена на законодательном уровне, то никаких ограничений не возникнет.

Однако, есть определенные типы бизнеса, которые могут вести только фирмы. К примеру, владелец ИП не может продавать алкоголь в розницу. Этим могут заниматься только компании.

2. Подобрать подходящую систему налогообложения

Этот критерий немаловажен, потому что если система налогообложения будет выбрана неправильно, то владельцу ИП придется платить высокий налог. Касается это и отчетности.

Зачастую, если предприниматель не выбирает спецрежим, налоги платятся по стандартной системе, которая всех устраивает.

3. Зарегистрировать ИП

Предприниматель подает заявление и просит зарегистрировать компанию. Он должен сообщить в налоговую инспекцию о своем решении.

Помимо заявления нужно собрать все необходимые документы, которые будут проверяться. После того, как документы будут сданы, ответ придет через 3-и дня.

Сейчас не выдают свидетельство о регистрации. Вместо этого документа предприниматель получает выписку из ЕГРИП.

Без каких-либо оснований в регистрации не отказывают. К примеру, если предприниматель неправильно заполнил документы. В этом случае стоит исправить все ошибки и подать заявление снова.

В процессе регистрации ИП не нужно вставать на учет в Пенсионном фонде. Касается это и медицинского страхования. Все происходит автоматически. Предпринимателю остается только платить взносы. Источник предоставляет точную информацию по данному вопросу и каждый желающий сможет с ней ознакомиться.