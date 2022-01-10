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Общество

Глава Дзержинска Иван Носков встретился с жителями ДНР и ЛНР

25 февраля 2022 12:36  [73] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Глава Дзержинска Иван Носков вечером 24 февраля встретился с эвакуированными жителями Донецкой и Луганской народных республик, которые прибыли в город и разместились в детском оздоровительном лагере. Мэр пообщался с людьми и узнал, как проводят своё свободное время.

Он отметил, что выполнена первоочередная задача - встретить, разместить гостей и решить все вопросы с документами. Теперь нужно помочь им обжиться, привыкнуть к новой обстановке.

Так, дети пойдут в школу и детский сад: благодаря неравнодушным жителям для них собраны школьные принадлежности. Кроме того, решается вопрос с обучением в ВУЗах и ССУЗах, а также с трудоустройством взрослых, желающих остаться в городе.

"Благодарю всех дзержинцев, предпринимателей, оказавших помощь с приобретением предметов первой необходимости, и сотрудников нашего детского лагеря, которые за короткий срок подготовили помещения к приезду гостей", - сказал Иван Носков.

Глава Дзержинска осмотрел корпуса, где располагаются столовая и игровой зал для досуга, а также жилые комнаты. Он отметил условия безопасности, созданные для людей.

Эвакуированная жительница Донбасса Александра Рыченкова рассказала, что если сначала ничего не было понятно, очень устали от дороги, то сейчас уже легче.

"Придаёт силы отношение людей к каждому из нас, их участие и поддержка. С собой мы не взяли практически ничего, но здесь нам дали и детскую тёплую одежду, и обувь, и всё, что нужно для комфорта. Мы не выезжали из Донецка много лет, я работала операционной медсестрой в травмпункте. Может, и в этот раз не уехали бы, но страшно за детей. На Родине остались все – муж, мама, бабушка, дядя, уехали только мы с сестрой с детьми. Устали жить в напряжении, это очень тяжело. Спасибо Дзержинску за гостеприимство!", - поделилась Александра.

Досуг маленьких детей помогают организовывать сотрудники детского учреждения и студенты Дзержинского педагогического колледжа, а также советники по воспитанию из школ города и волонтёры.

Иван Носков добавил, что для прибывших в дальнейшем будут организованы экскурсии по Дзержинску и посещение учреждений культуры.

В Дзержинске идёт сбор вещей для жителей Донецкой и Луганской народных республик: 25 февраля с 16:00 до 20:00 мобильный пункт приёма помощи на пл.Дзержинского (автомобиль "ХимАвто"). Согласно информации, велика потребность в предметах одежды и обуви.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин лично встретил первый поезд с жителями Донбасса в Нижнем Новгороде.

Напомним, режим повышенной готовности введён в Нижегородской области в связи с прибытием переселенцев с Донбасса.

 

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