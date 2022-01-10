Режим повышенной готовности введен в Нижегородской области в связи с прибытием переселенцев с Донбасса Политика

здание правительства региона Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Режим повышенной готовности введен в Нижегородской области в связи с прибытием переселенцев с Донбасса. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

По словам собеседника агентства, с 22 февраля принят указ губернатора региона о введении на территории региона режима повышенной готовности в связи с необходимостью проведения мероприятий по приему и размещению граждан, прибывающих из Донецкой и Луганской народных республик.

Согласно информации, указ предполагает введение режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Нижегородской области.

В соответствии с указом главам муниципалитетов Нижегородской области рекомендовано организовать работу пунктов временного проживания для прибывающих граждан и обеспечить все виды их жизнедеятельности.

При этом в правительстве региона отметили, что принятие данного указа не отменяет действия другого указа губернатора Нижегородской области от 2020 года "О введении режима повышенной готовности", связанного с эпидемиологическими требованиями в связи с коронавирусной инфекцией.

Напомним, что утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. 21 февраля он объявил о признании независимости ДНР и ЛНР.

В Нижегородскую область прибыло около тысячи вынужденных переселенцев. По поручению Глеба Никитина был открыт счёт для сбора средств и пункт приема предметов первой необходимости для жителей ДНР и ЛНР. В регионе также идет набор волонтеров для помощи беженцам.