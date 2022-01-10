Нижегородцев пригласили к участию в форуме "Сильные идеи для нового времени" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области начался сбор идей ко второму Всероссийскому форуму "Сильные идеи для нового времени - 2022", который предполагается провести в июле этого года. Об этом сообщают в региональном Минэкономразвития.

Приём заявок будет проходить до 1 апреля на краудфандинговой платформе ideas.roscongress.org. Девиз проекта: "Страну меняют люди".

Идеи можно выдвигать по семи направлениям:

Национальная социальная инициатива,

Национальная технологическая инициатива,

Национальная кадровая инициатива,

Национальная экологическая инициатива,

Развитие регионов,

Предпринимательство,

Идеи для будущего: Открытый разговор.

Организаторы форума - Агентство стратегических инициатив при президенте РФ и Фонд Росконгресс. В состав Оргкомитета вошли представители администрации президента РФ, министерств и ведомств, главы регионов, представители бизнеса, институтов развития, экспертного, научного и медийного сообщества. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также включён в состав организационного комитета.

Он пригласил всех активных и неравнодушных жителей Нижегородской области принять участие в проекте.

"Это реальная возможность сделать что-то хорошее, изменить мир к лучшему. В прошлый раз представители региона стали одними из самых активных участников, что дало возможность собрать много интересных и перспективных идей, объединив вокруг них единомышленников", - отметил губернатор Нижегородской области.

Форум пройдет в несколько этапов. Сначала будет проходить сбор идей на сайте, а затем каждый участник сможет получить профессиональную оценку и комплексную поддержку в реализации предложенных инициатив. После этого авторы лучших идей лично представят их на форуме руководству страны.

Напомним, первый Всероссийский форум "Сильные идеи для нового времени" прошёл в ноябре 2020 года. На него было подано более 14 тысяч идей от всех 85 субъектов РФ. Нижегородцы стали одними из самых активных участников и направили 737 предложений. Вошедшие в число 300 лучших идей - в том числе шесть нижегородских - были взяты на сопровождение АСИ. Кроме того, включённые в топ-1000 проекты получили поддержку на региональном уровне.