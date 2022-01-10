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Почему на могилы ставят памятники?

27 февраля 2022 10:40  [59]

Все мы были на кладбище и обращали внимание на могилки, на которых установлены красивые памятники. Заказать памятник на могилу не составит труда, потому что сегодня много мастерских, которые предлагают свою помощь в данном вопросе.

Однако, многие не понимают, зачем нужны памятники, ведь стоят они недешево, а умершему совершенно все равно, что стоит на его могиле. Зато живые должны будут потратить кругленькую сумму, чтобы удивить родственников и друзей.

На самом деле памятники ставят по разным причинам. Давайте разберемся в этом вопросе и постараемся понять, с какой целью устанавливают памятники.

Почему на могилы ставят памятники?

Мы уже говорили о том, что причин может быть много и у каждого она своя. Если посмотреть на ситуацию со стороны практичности, то деревянный крест не простоит долго и его придется заменить. А вот мраморный или гранитный памятник будет стоять долго и не придется переживать, что его нужно будет менять.

Деревянные кресты подвержены гниению. Если климат влажный, то процессы гниения будут осуществляться намного быстрее и через пару лет от деревянного креста ничего не останется. Каменные памятники – это совершенно другое дело. Именно поэтому люди стремятся установить памятники, которые не нужно красить и обновлять регулярно.

На отечественных кладбищах очень сложно ориентироваться и потеряться не составит труда. Все дело в том, что все могилы практически одинаковые. Стоят кресты, оградки и ничего лишнего. Если человек приходит редко и кладбище большое, то затеряться можно практически сразу и в итоге не найти нужную могилу. Если на могиле родственников стоит такой же стандартный крест, то искать ее можно будет целый день.

Если установить какой-то необычный памятник, то могилку будет видно издалека и по такому памятнику можно будет с легкостью найти близкого и родного человека.

Конечно, практические цели играют важную роль, но не стоит забывать о том, что памятники ставят близким по той причине, что таким образом хотят доказать всем, что они любили и уважали умершего человека и он был дорог.

Дорогой и красивый памятник сможет подчеркнуть переживания и на долгое время увековечить память. Большинство из нас верит в загробную жизнь. Единственное, что остается после человека – это память и могила, на которую можно прийти и еще раз вспомнить родного и близкого. Родственники ставят памятники и верят, что после смерти умерший порадуется, что они его не забыли и до сих пор помнят.

Современные специалисты изготавливают настоящие произведения искусства. На красивое сооружение будет интересно смотреть не только близким, но и простым прохожим.

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