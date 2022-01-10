Около 40 инвестпроектов на 200 млрд рублей реализуют в этом году
Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
Билеты в кино можно купить по "Пушкинской карте"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
28 февраля 2022 11:30  [36] Цифровая платформа "Росгосстраха" "Мой_Сервис Авто" предлагает новый сервис и скидки к 8 марта
28 февраля 2022 11:17  [158] Автоцентр "Злата" приглашает на тест-драйв ŠKODA KODIAQ
28 февраля 2022 10:35  [87] ОМК заключила контракт с Тулачермет на поставку чугуна
25 февраля 2022 16:53  [710] Банк России принял решение о присоединении "Росгосстрах Банка" к банку "Открытие"
25 февраля 2022 13:43  [580] Банк "Открытие": санкции не окажут существенного влияния на работу банка
25 февраля 2022 12:56  [809] Арбитражный суд Москвы поддержал позицию "Росгосстраха" и оставил в силе решение об отказе в иске на 12,3 млрд рублей
25 февраля 2022 12:45  [1047] "Окская судоверфь" заложила третий сухогруз для "Волжского пароходства"
25 февраля 2022 09:23  [608] Олег Лавричев предложил запустить проект "Промышленный Нижний" для студентов
24 февраля 2022 20:01  [910] Нижегородский Минпром подписал соглашение о сотрудничестве с региональным отделением Союза машиностроителей России
24 февраля 2022 12:42  [573] Сборы группы "Росгосстрах" за 2021 год выросли на 17%
Бизнес

ОМК заключила контракт с Тулачермет на поставку чугуна

28 февраля 2022 10:35  [87] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Объединенная металлургическая компания (ОМК) заключила контракт с Тулачермет (входит в ПМХ) на поставку чугуна. Об этом сообщили на предприятии.

Согласно информации, подписи под соглашением поставили директор по материально-техническому обеспечению выксунского завода ОМК Дмитрий Денисов и коммерческий директор Тулачермета Евгений Атюкин.

Отмечается, что контракт будет действовать в течение трех лет. По его условиям, Тулачермет будет ежегодно будет поставлять не менее 140 тысяч тонн чугуна в адрес завода ОМК в Выксе. Цена продукции будет рассчитываться по формуле, включающей динамику мировых цен на чугун.

Как отметил коммерческий директор Тулачермета Евгений Атюкин, зафиксированные в контракте с предприятием ОМК объемы превышают 5% от годовой производственной мощности Тулачермета.

"Заключение долгосрочного соглашения позволит нам укрепить взаимовыгодное сотрудничество с одной из ведущих металлургических компаний России, а также более точно планировать загрузку доменных печей", – добавил он.

В свою очередь директор по материально-техническому обеспечению выксунского завода ОМК Дмитрий Денисов заявил, что на заводе ОМК в Выксе Нижегородской области есть собственная технологическая цепочка – "сталь–горячекатаный прокат–трубная продукция".

"Чугун будем использовать в качестве сырья для производства стали. Мы устанавливаем взаимовыгодные долгосрочные партнерства на поставки сырья, чтобы гарантировать своим клиентам, нефтегазовым компаниям, качество и скорость выполнения заказов", - заключил он.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес заводы ОМК
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Евгений Гришковец. Монолог-концерт
Евгений Гришковец. Как я съел собаку
Кватро
Спектакль Чужих мужей не бывает
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph