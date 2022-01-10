ОМК заключила контракт с Тулачермет на поставку чугуна Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Объединенная металлургическая компания (ОМК) заключила контракт с Тулачермет (входит в ПМХ) на поставку чугуна. Об этом сообщили на предприятии.

Согласно информации, подписи под соглашением поставили директор по материально-техническому обеспечению выксунского завода ОМК Дмитрий Денисов и коммерческий директор Тулачермета Евгений Атюкин.

Отмечается, что контракт будет действовать в течение трех лет. По его условиям, Тулачермет будет ежегодно будет поставлять не менее 140 тысяч тонн чугуна в адрес завода ОМК в Выксе. Цена продукции будет рассчитываться по формуле, включающей динамику мировых цен на чугун.

Как отметил коммерческий директор Тулачермета Евгений Атюкин, зафиксированные в контракте с предприятием ОМК объемы превышают 5% от годовой производственной мощности Тулачермета.

"Заключение долгосрочного соглашения позволит нам укрепить взаимовыгодное сотрудничество с одной из ведущих металлургических компаний России, а также более точно планировать загрузку доменных печей", – добавил он.

В свою очередь директор по материально-техническому обеспечению выксунского завода ОМК Дмитрий Денисов заявил, что на заводе ОМК в Выксе Нижегородской области есть собственная технологическая цепочка – "сталь–горячекатаный прокат–трубная продукция".

"Чугун будем использовать в качестве сырья для производства стали. Мы устанавливаем взаимовыгодные долгосрочные партнерства на поставки сырья, чтобы гарантировать своим клиентам, нефтегазовым компаниям, качество и скорость выполнения заказов", - заключил он.