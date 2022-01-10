Около 300 нижегородцев госпитализировано с подтверждённым на 2 марта COVID-19 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области за минувшие сутки выявлено 3 099 новых случаев инфицирования COVID-19. Данные на 2 марта опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом, общее количество госпитализированных с коронавирусом жителей региона составляет 285 человек

Накануне, 1 марта, в Нижегородской области было зарегистрировано 2 989 случаев заражения коронавирусом. Коэффициент распространённости инфекции в регионе составляет 1,07.

В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки подтверждено 1 949 случаев заболевания, в районах области - 1 150.

Среди муниципалитетов лидерами по заболеваемости на 2 марта стали Бор (+238), Дзержинск (+186), Вачский район (+77) и Городецкий район (+73). Всего за период пандемии в Нижегородской области коронавирусная инфекция была подтверждена у 367 365 ​человек.

Согласно оперативным данным, на сегодняшний день от коронавируса вылечились 306 852 нижегородца, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 4 676 человек.

При этом, по данным Нижегородского Минздрава, свободный коечный фонд в ковид-госпиталях региона составляет 29%.

Ежедневная статистика летальных исходов при заболевании коронавирусом продолжает пополняться, но впервые с июня прошлого года количество умерших от последствий COVID-19 исчисляется однозначным числом: за последние сутки умерло 9 человек. Таким образом, число жертв коронавирусной инфекции в регионе составляет 11 129.

Согласно оперативным данным, полную вакцинацию от коронавируса в Нижегородской области прошли 1 847 183 человек. Коллективный иммунитет на 2 марта составляет 56,8%.

Напомним, 26 февраля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", согласно которым в регионе отменяется система допуска по QR-кодам в ТРЦ, театры, а также на массовые мероприятия. Увеличивается разрешённая заполняемость залов заведений общественного питания и номерного фонда гостиниц.

Кроме того, Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.