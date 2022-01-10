Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 1 марта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

2 989 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 28 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом накануне было зарегистрировано 3 103 случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 364 266 человек.

Согласно информации, 302 176 нижегородцев уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 4 781 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 11 120 человек, в том числе за последние сутки скончались 10 жителей региона. Еще 297 человек были госпитализированы за прошедшие сутки.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.80. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 33%.

Ранее сообщалось, что более 90% лабораторно исследованных случаев коронавируса в Нижегородской области приходится на "омикрон".

Глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов рассказал об основных симптомах "омикрона", а также о способах лечения при лёгком течении заболевания.

Также напомним, что в регионе отменена система QR-кодов.

Согласно изменениям в указ, увеличивается разрешенная заполняемость залов заведений общественного питания с 50% до 70%. Отменяется требование о том, что зоны питания в ТЦ и ТРЦ работают только при условии обслуживания посетителей за столиками.

Для гостиниц, санаториев и прочих мест временного проживания отменяется норма заполняемости, а для фитнес-центров, бассейнов, спортивных клубов отменяется норма, по которой прием посетителей мог осуществляться строго по записи.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1. Ардатовский – 1 936 (+28)

2. г.о.г. Арзамас – 5 514 (+114)

3. Арзамасский – 3 639 (+44)

4. Балахнинский – 10 386 (+91)

5. Богородский – 6 899 (+44)

6. Большеболдинский – 1 504 (+15)

7. Большемурашкинский – 1 318 (+25)

8. г.о.г. Бор – 14 495 (+72)

9. Бутурлинский – 1 291 (+29)

10. Вадский – 1 452 (+34)

11. Варнавинский район – 947 (+16)

12. Вачский – 3 337 (+51)

13. Ветлужский – 2 517 (+55)

14. Вознесенский – 1 175 (+14)

15. Володарский – 5 408 (+31)

16. Воротынский – 1 828 (+31)

17. Воскресенский – 1 808 (+4)

18. Выксунский – 6 478 (+40)

19. Гагинский – 1 450 (+12)

20. Городецкий – 11 722 (+59)

21. Дальнеконстантиновский – 2 273 (+37)

22. Дзержинск – 31 376 (+4)

23. Дивеевский – 2 096 (+1)

24. Княгининский – 1 245 (+8)

25. Ковернинский – 2 063 (+35)

26. Краснобаковский – 2 103 (+43)

27. Краснооктябрьский – 1 476

28. Кстовский – 8 754 (+86)

29. Кулебакский – 7 099 (+176)

30. Лукояновский – 2 668 (+34)

31. Лысковский – 5 092 (+21)

32. Навашинский – 4 811 (+35)

33. Павловский – 11 840 (+64)

34. Первомайский – 935 (+5)

35. Перевозский – 1 319 (+6)

36. Пильнинский – 2 794 (+2)

37. Починковский – 2 851 (+86)

38. Семеновский – 3 342 (+48)

39. Сергачский – 3 259 (+7)

40. Сеченовский – 2 076 (+5)

41. Сокольский – 1 522 (+63)

42. Сосновский – 3 993 (+92)

43. Спасский – 856 (+5)

44. Тонкинский – 1 347 (+21)

45. Тоншаевский – 2 386 (+43)

46. Уренский – 4 155 (+95)

47. Чкаловский – 2 529 (+38)

48. Шарангский – 1 664 (+50)

49. Шатковский – 4 924 (+58)

50. Шахунский – 5 878 (+116)

51. Нижний Новгород – 150 393 (+896)