Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 1 марта

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2 989 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 28 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
При этом накануне было зарегистрировано 3 103 случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 364 266 человек.
Согласно информации, 302 176 нижегородцев уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 4 781 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 11 120 человек, в том числе за последние сутки скончались 10 жителей региона. Еще 297 человек были госпитализированы за прошедшие сутки.
Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.80. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 33%.
Ранее сообщалось, что более 90% лабораторно исследованных случаев коронавируса в Нижегородской области приходится на "омикрон".
Глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов рассказал об основных симптомах "омикрона", а также о способах лечения при лёгком течении заболевания.
Также напомним, что в регионе отменена система QR-кодов.
Согласно изменениям в указ, увеличивается разрешенная заполняемость залов заведений общественного питания с 50% до 70%. Отменяется требование о том, что зоны питания в ТЦ и ТРЦ работают только при условии обслуживания посетителей за столиками.
Для гостиниц, санаториев и прочих мест временного проживания отменяется норма заполняемости, а для фитнес-центров, бассейнов, спортивных клубов отменяется норма, по которой прием посетителей мог осуществляться строго по записи.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:
1. Ардатовский – 1 936 (+28)
2. г.о.г. Арзамас – 5 514 (+114)
3. Арзамасский – 3 639 (+44)
4. Балахнинский – 10 386 (+91)
5. Богородский – 6 899 (+44)
6. Большеболдинский – 1 504 (+15)
7. Большемурашкинский – 1 318 (+25)
8. г.о.г. Бор – 14 495 (+72)
9. Бутурлинский – 1 291 (+29)
10. Вадский – 1 452 (+34)
11. Варнавинский район – 947 (+16)
12. Вачский – 3 337 (+51)
13. Ветлужский – 2 517 (+55)
14. Вознесенский – 1 175 (+14)
15. Володарский – 5 408 (+31)
16. Воротынский – 1 828 (+31)
17. Воскресенский – 1 808 (+4)
18. Выксунский – 6 478 (+40)
19. Гагинский – 1 450 (+12)
20. Городецкий – 11 722 (+59)
21. Дальнеконстантиновский – 2 273 (+37)
22. Дзержинск – 31 376 (+4)
23. Дивеевский – 2 096 (+1)
24. Княгининский – 1 245 (+8)
25. Ковернинский – 2 063 (+35)
26. Краснобаковский – 2 103 (+43)
27. Краснооктябрьский – 1 476
28. Кстовский – 8 754 (+86)
29. Кулебакский – 7 099 (+176)
30. Лукояновский – 2 668 (+34)
31. Лысковский – 5 092 (+21)
32. Навашинский – 4 811 (+35)
33. Павловский – 11 840 (+64)
34. Первомайский – 935 (+5)
35. Перевозский – 1 319 (+6)
36. Пильнинский – 2 794 (+2)
37. Починковский – 2 851 (+86)
38. Семеновский – 3 342 (+48)
39. Сергачский – 3 259 (+7)
40. Сеченовский – 2 076 (+5)
41. Сокольский – 1 522 (+63)
42. Сосновский – 3 993 (+92)
43. Спасский – 856 (+5)
44. Тонкинский – 1 347 (+21)
45. Тоншаевский – 2 386 (+43)
46. Уренский – 4 155 (+95)
47. Чкаловский – 2 529 (+38)
48. Шарангский – 1 664 (+50)
49. Шатковский – 4 924 (+58)
50. Шахунский – 5 878 (+116)
51. Нижний Новгород – 150 393 (+896)
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