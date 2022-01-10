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Общество

Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 1 марта

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

2 989 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 28 февраля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом накануне было зарегистрировано 3 103 случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 364 266 человек.

Согласно информации, 302 176 нижегородцев уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 4 781 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 11 120 человек, в том числе за последние сутки скончались 10 жителей региона. Еще 297 человек были госпитализированы за прошедшие сутки.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.80. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 33%.

Ранее сообщалось, что более 90% лабораторно исследованных случаев коронавируса в Нижегородской области приходится на "омикрон".

Глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов рассказал об основных симптомах "омикрона", а также о способах лечения при лёгком течении заболевания.

Также напомним, что в регионе отменена система QR-кодов

Согласно изменениям в указ, увеличивается разрешенная заполняемость залов заведений общественного питания с 50% до 70%. Отменяется требование о том, что зоны питания в ТЦ и ТРЦ работают только при условии обслуживания посетителей за столиками.

Для гостиниц, санаториев и прочих мест временного проживания отменяется норма заполняемости, а для фитнес-центров, бассейнов, спортивных клубов отменяется норма, по которой прием посетителей мог осуществляться строго по записи.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1.    Ардатовский – 1 936 (+28)

2.    г.о.г. Арзамас – 5 514 (+114)

3.    Арзамасский – 3 639 (+44)     

4.    Балахнинский – 10 386 (+91)   

5.    Богородский – 6 899 (+44)

6.    Большеболдинский – 1 504 (+15)     

7.    Большемурашкинский – 1 318 (+25)    

8.    г.о.г. Бор – 14 495 (+72)

9.    Бутурлинский – 1 291 (+29)   

10.  Вадский – 1 452 (+34)

11.  Варнавинский район – 947 (+16)  

12.  Вачский – 3 337 (+51)  

13.  Ветлужский – 2 517 (+55)  

14.  Вознесенский – 1 175 (+14)   

15.  Володарский – 5 408 (+31)    

16.  Воротынский – 1 828 (+31)    

17.  Воскресенский – 1 808 (+4)            

18.  Выксунский – 6 478 (+40)    

19.  Гагинский – 1 450 (+12)          

20.  Городецкий – 11 722 (+59)

21.  Дальнеконстантиновский – 2 273 (+37)    

22.  Дзержинск – 31 376 (+4)

23.  Дивеевский – 2 096 (+1)   

24.  Княгининский – 1 245 (+8)                  

25.  Ковернинский – 2 063 (+35)                 

26.  Краснобаковский – 2 103 (+43)   

27.  Краснооктябрьский – 1 476         

28.  Кстовский – 8 754 (+86)

29.  Кулебакский – 7 099 (+176)            

30.  Лукояновский – 2 668 (+34)      

31.  Лысковский – 5 092 (+21)     

32. Навашинский – 4 811 (+35)  

33.  Павловский – 11 840 (+64)

34.  Первомайский – 935 (+5)         

35.  Перевозский – 1 319 (+6)       

36.  Пильнинский – 2 794 (+2)                 

37.  Починковский – 2 851 (+86)            

38.  Семеновский – 3 342 (+48)   

39.  Сергачский – 3 259 (+7)       

40.  Сеченовский – 2 076 (+5)           

41.  Сокольский – 1 522 (+63)   

42.  Сосновский – 3 993 (+92)    

43.  Спасский – 856 (+5)

44.  Тонкинский – 1 347 (+21)     

45.  Тоншаевский – 2 386 (+43)  

46.  Уренский – 4 155 (+95)      

47.  Чкаловский – 2 529 (+38)         

48.  Шарангский – 1 664 (+50)           

49.  Шатковский – 4 924 (+58)     

50.  Шахунский – 5 878 (+116)     

51.  Нижний Новгород – 150 393 (+896)

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Теги:
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