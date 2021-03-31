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Общество

Изъятие участков началось в СНТ "Родник" для последующей ликвидации свалки

01 апреля 2021 19:31  [68] Общество

Фото: из соцсети Facebook, автор Мария Попова (Архив)

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области начинает процедуру реквизиции земельных участков под свалкой отходов на территории СНТ "Родник". Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Реквизиция 22 участков на территории бывшего СНТ "Родник" необходима для последующей ликвидации данной свалки, уже много лет отравляющей жизнь нижегородцам", - пояснил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

Владельцы изъятых участков получат компенсацию, стоимость которой рассчитывается на основании рыночной оценки и производится в срок, указанный в соглашении между собственником и министерством. В случае отказа от передачи участка министерство обращается в суд.

Порядок реквизиции регулируется постановлением правительства Нижегородской области. Если на участке несанкционированно размещены отходы, которые могут повлечь возникновение экологического ущерба, то земля подлежат реквизиции. Это принудительное изъятие в собственность Нижегородской области земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости.

Напомним, что 25 января 2021 года из-за свалки в СНТ "Родник" в Советском районе Нижнего Новгорода был введен режим чрезвычайной ситуации. Комиссия пришла к выводу, что свалка несет угрозу жизни и здоровью нижегородцев и причиняет ущерб окружающей среде.

Ранее сообщалось, что проект ликвидации свалки планируется разработать к марту 2022 года, а процесс ликвидации состоится в 2024 году.

Свалка расположена на территории 38 земельных участках садоводческого товарищества. Площадь объекта составляет 2,2 га. Отходы характеризуются IV классом опасности. В основном это строительные отходы от разборки зданий, строений и сооружений, древесные отходы, бой стекла, кирпича, металлолом, остатки лакокрасочных материалов и т.п.

Подозреваемых в организации свалки уже выявили и задержали. По заключению экспертов, они своими действиями нанесли жителям СНТ ущерб в размере 344,6 млн рублей. По оценке Росприроднадзора, сумма ущерба окружающей среде превышает 2,8 млрд рублей.

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Теги:
Земля Свалки
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