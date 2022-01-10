Около трех тысяч нижегородцев заболели COVID-19 за прошедшие сутки

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3 009 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 4 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
При этом накануне было зарегистрировано 3 177 случаев заражения коронавирусом в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 376 667 человек.
Согласно информации, 317 848 нижегородцев уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 3 088 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 11 162 человек, в том числе за последние сутки скончались 10 жителей региона. Еще 236 человек были госпитализированы за прошедшие сутки.
Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 1.04. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 34%.
Напомним, 26 февраля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", согласно которым в регионе отменяется система допуска по QR-кодам в ТРЦ, театры, а также на массовые мероприятия. Увеличивается разрешённая заполняемость залов заведений общественного питания и номерного фонда гостиниц.
Кроме того, Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:
1. Ардатовский – 1 977 (+4)
2. г.о.г. Арзамас – 5 609 (+5)
3. Арзамасский – 3 689 (+9)
4. Балахнинский – 10 711 (+46)
5. Богородский – 7 100 (+33)
6. Большеболдинский – 1 534 (+6)
7. Большемурашкинский – 1 442 (+32)
8. г.о.г. Бор – 15 645 (+155)
9. Бутурлинский – 1 373 (+23)
10. Вадский – 1 516 (+2)
11. Варнавинский район – 977 (+12)
12. Вачский – 3 501 (+17)
13. Ветлужский – 2 747 (+56)
14. Вознесенский – 1 403 (+55)
15. Володарский – 5 467 (+2)
16. Воротынский – 1 873 (+13)
17. Воскресенский – 1 886 (+49)
18. Выксунский – 7 320 (+247)
19. Гагинский – 1 546 (+5)
20. Городецкий – 12 298 (+68)
21. Дальнеконстантиновский – 2 347 (+16)
22. Дзержинск – 31 762 (+64)
23. Дивеевский – 2 166 (+55)
24. Княгининский – 1 257 (+5)
25. Ковернинский – 2 219 (+81)
26. Краснобаковский – 2 199 (+10)
27. Краснооктябрьский – 1 490 (+2)
28. Кстовский – 9 118 (+83)
29. Кулебакский – 7 527 (+77)
30. Лукояновский – 2 746 (+13)
31. Лысковский – 5 160 (+10)
32. Навашинский – 5 135 (+107)
33. Павловский – 12 358 (+63)
34. Первомайский – 983 (+7)
35. Перевозский – 1 373 (+27)
36. Пильнинский – 2 886 (+32)
37. Починковский – 3 041 (+12)
38. Семеновский – 3 581 (+77)
39. Сергачский – 3 376 (+17)
40. Сеченовский – 2 147 (+16)
41. Сокольский – 1 660 (+19)
42. Сосновский – 4 095 (+34)
43. Спасский – 889 (+5)
44. Тонкинский – 1 439 (+31)
45. Тоншаевский – 2 497 (+26)
46. Уренский – 4 519 (+65)
47. Чкаловский – 2 594 (+10)
48. Шарангский – 1 866 (+32)
49. Шатковский – 5 080 (+33)
50. Шахунский – 6 357 (+130)
51. Нижний Новгород – 156 320 (+1 011)
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