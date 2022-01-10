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Общество

Около трех тысяч нижегородцев заболели COVID-19 за прошедшие сутки

05 марта 2022 11:40  [51] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

3 009 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 4 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом накануне было зарегистрировано 3 177 случаев заражения коронавирусом в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 376 667 человек.

Согласно информации, 317 848 нижегородцев уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 3 088 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 11 162 человек, в том числе за последние сутки скончались 10 жителей региона. Еще 236 человек были госпитализированы за прошедшие сутки.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 1.04. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 34%.

Напомним, 26 февраля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", согласно которым в регионе отменяется система допуска по QR-кодам в ТРЦ, театры, а также на массовые мероприятия. Увеличивается разрешённая заполняемость залов заведений общественного питания и номерного фонда гостиниц.

Кроме того, Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1.     Ардатовский – 1 977 (+4)

2.     г.о.г. Арзамас – 5 609 (+5)

3.     Арзамасский – 3 689 (+9)     

4.     Балахнинский – 10 711 (+46)   

5.     Богородский – 7 100 (+33)

6.     Большеболдинский – 1 534 (+6)     

7.     Большемурашкинский – 1 442 (+32)    

8.     г.о.г. Бор – 15 645 (+155)

9.     Бутурлинский – 1 373 (+23)   

10.  Вадский – 1 516 (+2)

11.  Варнавинский район – 977 (+12)  

12.  Вачский – 3 501 (+17)  

13.  Ветлужский – 2 747 (+56)  

14.  Вознесенский – 1 403 (+55)   

15.  Володарский – 5 467 (+2)       

16.  Воротынский – 1 873 (+13)    

17.  Воскресенский – 1 886 (+49)            

18.  Выксунский – 7 320 (+247)    

19.  Гагинский – 1 546 (+5)           

20.  Городецкий – 12 298 (+68)

21.  Дальнеконстантиновский – 2 347 (+16)    

22.  Дзержинск – 31 762 (+64)

23.  Дивеевский – 2 166 (+55)    

24.  Княгининский – 1 257 (+5)                   

25.  Ковернинский – 2 219 (+81)                  

26.  Краснобаковский – 2 199 (+10)   

27.  Краснооктябрьский – 1 490 (+2)          

28.  Кстовский – 9 118 (+83)

29.  Кулебакский – 7 527 (+77)            

30.  Лукояновский – 2 746 (+13)       

31.  Лысковский – 5 160 (+10)     

32.  Навашинский – 5 135 (+107)  

33.  Павловский – 12 358 (+63)

34.  Первомайский – 983 (+7)          

35.  Перевозский – 1 373 (+27)       

36.  Пильнинский – 2 886 (+32)                 

37.  Починковский – 3 041 (+12)            

38.  Семеновский – 3 581 (+77)   

39.  Сергачский – 3 376 (+17)       

40.  Сеченовский – 2 147 (+16)            

41.  Сокольский – 1 660 (+19)   

42.  Сосновский – 4 095 (+34)    

43.  Спасский – 889 (+5)

44.  Тонкинский – 1 439 (+31)     

45.  Тоншаевский – 2 497 (+26)  

46.  Уренский – 4 519 (+65)      

47.  Чкаловский – 2 594 (+10)          

48.  Шарангский – 1 866 (+32)           

49.  Шатковский – 5 080 (+33)     

50.  Шахунский – 6 357 (+130)     

51.  Нижний Новгород – 156 320 (+1 011)

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Теги:
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