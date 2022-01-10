Около трех тысяч нижегородцев заболели COVID-19 за прошедшие сутки Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

3 009 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 4 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом накануне было зарегистрировано 3 177 случаев заражения коронавирусом в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 376 667 человек.

Согласно информации, 317 848 нижегородцев уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 3 088 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 11 162 человек, в том числе за последние сутки скончались 10 жителей региона. Еще 236 человек были госпитализированы за прошедшие сутки.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 1.04. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 34%.

Напомним, 26 февраля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", согласно которым в регионе отменяется система допуска по QR-кодам в ТРЦ, театры, а также на массовые мероприятия. Увеличивается разрешённая заполняемость залов заведений общественного питания и номерного фонда гостиниц.

Кроме того, Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1. Ардатовский – 1 977 (+4)

2. г.о.г. Арзамас – 5 609 (+5)

3. Арзамасский – 3 689 (+9)

4. Балахнинский – 10 711 (+46)

5. Богородский – 7 100 (+33)

6. Большеболдинский – 1 534 (+6)

7. Большемурашкинский – 1 442 (+32)

8. г.о.г. Бор – 15 645 (+155)

9. Бутурлинский – 1 373 (+23)

10. Вадский – 1 516 (+2)

11. Варнавинский район – 977 (+12)

12. Вачский – 3 501 (+17)

13. Ветлужский – 2 747 (+56)

14. Вознесенский – 1 403 (+55)

15. Володарский – 5 467 (+2)

16. Воротынский – 1 873 (+13)

17. Воскресенский – 1 886 (+49)

18. Выксунский – 7 320 (+247)

19. Гагинский – 1 546 (+5)

20. Городецкий – 12 298 (+68)

21. Дальнеконстантиновский – 2 347 (+16)

22. Дзержинск – 31 762 (+64)

23. Дивеевский – 2 166 (+55)

24. Княгининский – 1 257 (+5)

25. Ковернинский – 2 219 (+81)

26. Краснобаковский – 2 199 (+10)

27. Краснооктябрьский – 1 490 (+2)

28. Кстовский – 9 118 (+83)

29. Кулебакский – 7 527 (+77)

30. Лукояновский – 2 746 (+13)

31. Лысковский – 5 160 (+10)

32. Навашинский – 5 135 (+107)

33. Павловский – 12 358 (+63)

34. Первомайский – 983 (+7)

35. Перевозский – 1 373 (+27)

36. Пильнинский – 2 886 (+32)

37. Починковский – 3 041 (+12)

38. Семеновский – 3 581 (+77)

39. Сергачский – 3 376 (+17)

40. Сеченовский – 2 147 (+16)

41. Сокольский – 1 660 (+19)

42. Сосновский – 4 095 (+34)

43. Спасский – 889 (+5)

44. Тонкинский – 1 439 (+31)

45. Тоншаевский – 2 497 (+26)

46. Уренский – 4 519 (+65)

47. Чкаловский – 2 594 (+10)

48. Шарангский – 1 866 (+32)

49. Шатковский – 5 080 (+33)

50. Шахунский – 6 357 (+130)

51. Нижний Новгород – 156 320 (+1 011)