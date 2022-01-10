Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 4 марта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

3 177 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 3 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом накануне было зарегистрировано 3 116 случаев заболевания коронавирусом в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 373 658 человек.

Согласно информации, 314 760 нижегородцев уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 3 759 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 11 152 человек, в том числе за последние сутки скончались 11 жителей региона. Еще 206 человек были госпитализированы за прошедшие сутки.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 1.07 Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 29%.

Напомним, 26 февраля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", согласно которым в регионе отменяется система допуска по QR-кодам в ТРЦ, театры, а также на массовые мероприятия. Увеличивается разрешённая заполняемость залов заведений общественного питания и номерного фонда гостиниц.

Кроме того, Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1. Ардатовский – 1 973 (+13)

2. г.о.г. Арзамас – 5 604 (+8)

3. Арзамасский – 3 680 (+6)

4. Балахнинский – 10 665 (+44)

5. Богородский – 7 067 (+63)

6. Большеболдинский – 1 528 (+10)

7. Большемурашкинский – 1 410 (+22)

8. г.о.г. Бор – 15 490 (+273)

9. Бутурлинский – 1 350 (+10)

10. Вадский – 1 514 (+20)

11. Варнавинский район – 965 (+4)

12. Вачский – 3 484 (+31)

13. Ветлужский – 2 691 (+55)

14. Вознесенский – 1 348 (+48)

15. Володарский – 5 465 (+15)

16. Воротынский – 1 860 (+5)

17. Воскресенский – 1 837 (+4)

18. Выксунский – 7 073 (+229)

19. Гагинский – 1 541 (+36)

20. Городецкий – 12 230 (+140)

21. Дальнеконстантиновский – 2 331 (+14)

22. Дзержинск – 31 698 (+65)

23. Дивеевский – 2 111 (+1)

24. Княгининский – 1 252 (+3)

25. Ковернинский – 2 138 (+27)

26. Краснобаковский – 2 189 (+33)

27. Краснооктябрьский – 1 488

28. Кстовский – 9 035 (+76)

29. Кулебакский – 7 450 (+156)

30. Лукояновский – 2 733 (+29)

31. Лысковский – 5 150 (+16)

32. Навашинский – 5 028 (+17)

33. Павловский – 12 295 (+81)

34. Первомайский – 976 (+12)

35. Перевозский – 1 346 (+1)

36. Пильнинский – 2 854 (+2)

37. Починковский – 3 029 (+68)

38. Семеновский – 3 504 (+40)

39. Сергачский – 3 359 (+20)

40. Сеченовский – 2 131

41. Сокольский – 1 641 (+30)

42. Сосновский – 4 061 (+31)

43. Спасский – 884 (+8)

44. Тонкинский – 1 408 (+24)

45. Тоншаевский – 2 471 (+34)

46. Уренский – 4 454 (+94)

47. Чкаловский – 2 584 (+22)

48. Шарангский – 1 834 (+48)

49. Шатковский – 5 047 (+48)

50. Шахунский – 6 227 (+136)

51. Нижний Новгород – 155 309 (+1 005)