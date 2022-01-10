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Анонсы событий для СМИ на 4 марта 2022 года
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Общество

Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 4 марта

04 марта 2022 12:15  [95] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

3 177 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 3 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом накануне было зарегистрировано 3 116 случаев заболевания коронавирусом в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 373 658 человек.

Согласно информации, 314 760 нижегородцев уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 3 759 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 11 152 человек, в том числе за последние сутки скончались 11 жителей региона. Еще 206 человек были госпитализированы за прошедшие сутки.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 1.07 Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 29%.

Напомним, 26 февраля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", согласно которым в регионе отменяется система допуска по QR-кодам в ТРЦ, театры, а также на массовые мероприятия. Увеличивается разрешённая заполняемость залов заведений общественного питания и номерного фонда гостиниц.

Кроме того, Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом:

1.     Ардатовский – 1 973 (+13)

2.     г.о.г. Арзамас – 5 604 (+8)

3.     Арзамасский – 3 680 (+6)     

4.     Балахнинский – 10 665 (+44)   

5.     Богородский – 7 067 (+63)

6.     Большеболдинский – 1 528 (+10)     

7.     Большемурашкинский – 1 410 (+22)    

8.     г.о.г. Бор – 15 490 (+273)

9.     Бутурлинский – 1 350 (+10)   

10.  Вадский – 1 514 (+20)

11.  Варнавинский район – 965 (+4)  

12.  Вачский – 3 484 (+31)  

13.  Ветлужский – 2 691 (+55)  

14.  Вознесенский – 1 348 (+48)   

15.  Володарский – 5 465 (+15)    

16.  Воротынский – 1 860 (+5)    

17.  Воскресенский – 1 837 (+4)            

18.  Выксунский – 7 073 (+229)    

19.  Гагинский – 1 541 (+36)           

20.  Городецкий – 12 230 (+140)

21.  Дальнеконстантиновский – 2 331 (+14)    

22.  Дзержинск – 31 698 (+65)

23.  Дивеевский – 2 111 (+1)    

24.  Княгининский – 1 252 (+3)                   

25.  Ковернинский – 2 138 (+27)                  

26.  Краснобаковский – 2 189 (+33)   

27.  Краснооктябрьский – 1 488          

28.  Кстовский – 9 035 (+76)

29.  Кулебакский – 7 450 (+156)            

30.  Лукояновский – 2 733 (+29)       

31.  Лысковский – 5 150 (+16)     

32.  Навашинский – 5 028 (+17)  

33.  Павловский – 12 295 (+81)

34.  Первомайский – 976 (+12)          

35.  Перевозский – 1 346 (+1)       

36.  Пильнинский – 2 854 (+2)                 

37.  Починковский – 3 029 (+68)            

38.  Семеновский – 3 504 (+40)   

39.  Сергачский – 3 359 (+20)       

40.  Сеченовский – 2 131            

41.  Сокольский – 1 641 (+30)   

42.  Сосновский – 4 061 (+31)    

43.  Спасский – 884 (+8)

44.  Тонкинский – 1 408 (+24)     

45.  Тоншаевский – 2 471 (+34)  

46.  Уренский – 4 454 (+94)      

47.  Чкаловский – 2 584 (+22)          

48.  Шарангский – 1 834 (+48)           

49.  Шатковский – 5 047 (+48)     

50.  Шахунский – 6 227 (+136)     

51.  Нижний Новгород – 155 309 (+1 005)

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Теги:
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