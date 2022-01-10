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Анонсы событий для СМИ на 5 марта 2022 года
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Общество

Более 2 500 нижегородцев заболели COVID-19 за прошедшие сутки

06 марта 2022 15:17  [63] Общество
Около 2,5 тысячи нижегородцев заболели COVID-19 за прошедшие сутки

Около 2,5 тысячи нижегородцев заболели COVID-19 за прошедшие сутки

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

2 524 случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 5 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом накануне было зарегистрировано 3 009 случаев заражения коронавирусом в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 379 191 человек.

Согласно информации, 321 326 нижегородцев уже справились с болезнью, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 3 478 человек. Общая статистика летальных исходов достигла 11 173 человек, в том числе за последние сутки скончались 11 жителей региона. Еще 195 человек были госпитализированы за прошедшие сутки.

По данным, опубликованным на сайте регионального Минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 1.04. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 34%.

Напомним, 26 февраля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", согласно которым в регионе отменяется система допуска по QR-кодам в ТРЦ, театры, а также на массовые мероприятия. Увеличивается разрешённая заполняемость залов заведений общественного питания и номерного фонда гостиниц.

Кроме того, Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.

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Теги:
Коронавирус
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