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Женщина погибла на пожаре в Сормовском районе 8 марта. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о пожаре в пятиэтажном доме по адресу г.о. г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Ефремова, д. 9 поступило в ведомство в 20:18 8 марта.
На момент прибытия первого подразделения происходило горение в квартире на втором этаже.
В 20:28 пожар был локализован, а в 20:40 полностью ликвидирован на площади в 5 кв.м. В результате пожара погибла 66-летняя женщина.
Причина пожара в настоящее время устанавливается.
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