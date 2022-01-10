Женщина погибла на пожаре в Сормовском районе 8 марта Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Женщина погибла на пожаре в Сормовском районе 8 марта. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре в пятиэтажном доме по адресу г.о. г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Ефремова, д. 9 поступило в ведомство в 20:18 8 марта.

На момент прибытия первого подразделения происходило горение в квартире на втором этаже.

В 20:28 пожар был локализован, а в 20:40 полностью ликвидирован на площади в 5 кв.м. В результате пожара погибла 66-летняя женщина.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.