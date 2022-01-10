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Экономика

Ситуационный центр для мониторинга обстановки в экономике региона создан в Нижегородской области

10 марта 2022 13:06  [73] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ситуационный центр для мониторинга обстановки в экономике региона создан в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном УФНС России.

Согласно информации, необходимость в создании центра обусловлена складывающейся в настоящий момент экономической ситуацией и с возможностью изучения предложений и выработки мер поддержки бизнеса и граждан.

Ситуационный центр создан на базе Управления ФНС России по Нижегородской области и всех территориальных налоговых органах региона.

Направить обращение в Ситуационный центр можно в случае, если налогоплательщик столкнулся с сокращением выручки или персонала, у него возникли проблемы с импортными или экспортными поставками. Всего предлагается 18 пунктов, влияющих на процесс ведения бизнеса. Кроме этого, можно оставить иную суть проблемы.

Обращение можно направить на сайте ФНС, на e-mail: sc.r5200@tax.gov.ru, либо сообщить информацию по телефону горячей линии ФНС: (831) 416-22-47. Также можно отправить по почте бумажное обращение в любой территориальный налоговый орган.

Ранее ФНС приостановила инициирование банкротства должников.

Напомним, штаб по предотвращению негативных явлений в экономике и соцсфере создан при правительстве Нижегородской области. Данный коллегиальный совещательный орган обеспечит мониторинг, анализ и принятие оперативных мер в связи со складывающейся ситуацией.

Также Корпорация развития Нижегородской области собирает информацию от инвесторов о ситуации с реализацией проектов в регионе. В частности, специалисты обзванивают инвесторов, чтобы максимально оперативно выявить все проблемные точки и понять, кому необходима помощь в сложившейся обстановке. Кроме того, сообщить о вопросах, возникших в ходе реализации инвестпроектов, представители бизнеса могут по телефону горячей линии поддержки инвесторов: 8 (800) 350-12-52.

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Теги:
Налоги фнс
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