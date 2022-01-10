Около 1,5 тыс. случаев COVID-19 подтверждено в Нижегородской области за сутки Общество

В Нижегородской области за минувшие сутки выявлено 1 482 новых случая COVID-19. При этом, госпитализировано 161 человек. Данные на 12 марта опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

Таким образом, за период пандемии в Нижегородской области коронавирусная инфекция была подтверждена у 391 066 ​человек.

Согласно оперативным данным, на сегодняшний день от коронавируса вылечились 341 327 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 3 161 человек.

По данным на 12 марта от последствий COVID-19 умерло 6 человек. Число жертв коронавирусной инфекции в регионе составляет 11 230. Согласно последним данным, коллективный иммунитет в регионе опустился до 51,8%.