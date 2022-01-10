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Доля положительных тестов на коронавирус в Нижегородской области снизилась до 14%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
Согласно информации, в Нижегородской области доля положительных ПЦР тестов в общем объёме проводимых всех исследований снизилась до 14%.
По словам Давида Мелик-Гусейнова, динамика снижения заболеваемости сохраняется уже втрое дольше, чем в период последнего эпидподъема. Такая же ситуация отмечается в показателях смертности от коронавируса.
Также министр здравоохранения отметил, что говорить о победе над COVID-19 пока преждевременно, так как в последние две недели в некоторых странах наблюдается увеличение числа суточных госпитализаций пациентов с коронавирусом.
"Это пока неоформленный тренд, но требуется продолжить внимательно отслеживать общую эпидобстановку не только у нас в стране, но и во всем мире", - заключил Давид Мелик-Гусейнов.
Напомним, что по данным на 13 марта в Нижегородской области было выявлено 1107 случаев заражения коронавирусом. Всего за период пандемии в регионе коронавирусная инфекция была подтверждена у 392 173 человек.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать. Также 26 февраля в Нижегородской области была отменена система QR-кодов.
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