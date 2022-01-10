Всего 1107 человек заболело COVID-19 в Нижегородской области на 13 марта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В Нижегородской области за минувшие сутки выявлено 1 107 новых случаев инфицирования COVID-19. При этом, госпитализировано 108 человек. Данные на 13 марта опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне, 12 марта, в Нижегородской области было зарегистрировано 1 482 случая заражения коронавирусом.

Всего же за период пандемии в Нижегородской области коронавирусная инфекция была подтверждена у 392 173 ​человек.

Согласно оперативным данным, на сегодняшний день от коронавируса вылечились 344 794 нижегородца, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 3 467 человек.

По данным на 13 марта от последствий COVID-19 умерло 9 человек. Таким образом, число жертв коронавирусной инфекции в регионе составляет 11 239.

Согласно последним данным, полную вакцинацию от коронавируса прошли 1 862 899 нижегородцев, коллективный иммунитет в регионе опустился до 51,8%.

Напомним, по состоянию на 5 марта в Нижегородской области имеется в запасе 418 957 комплектов вакцины "Спутник V", 36 799 комплектов вакцины "ЭпиВакКорона" и 6 513 комплектов вакцины "КовиВак".

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.