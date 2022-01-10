Дефицит бюджета Нижнего Новгорода составит 758 млн рублей

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Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода на заседании постоянной комиссии по по экономике, промышленности и предпринимательству рассмотрели корректировку городского бюджета на 2022 год.
Согласно информации, доходная часть бюджета за счет межбюджетных трансфертов увеличится на 2 млрд рублей.
Расходная же часть бюджета увеличится на 2,7 млрд рублей за счет межбюджетных трансфертов, остатков средств 2021 года на ремонт дорог, остатков безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц и остатков средств, полученных казенными учреждениями от предпринимательской деятельности.
Таким образом, обновленные доходы бюджета Нижнего Новгорода составят 46,5 млрд рублей, расходы - 47,3 млрд рублей. Дефицит городского бюджета составит 758,1 млн рублей.
Ранее сообщалось, что свыше 110 млн рублей планируется привлечь в бюджет Нижнего Новгорода за счет продажи рекламных мест.
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