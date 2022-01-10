Теплоэнерго
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Экономика
14 марта 2022 15:22  [34] Дефицит бюджета Нижнего Новгорода составит 758 млн рублей
14 марта 2022 13:11  [142] Оформление Нижнего Новгорода к 9 мая и Дню России оценено почти в 9 млн рублей
14 марта 2022 12:21  [168] Более 640 млн рублей составила экономия на закупках в Нижнем Новгороде в 2021 году
12 марта 2022 17:42  [587] Государственные информсистемы перейдут на отечественный софт
12 марта 2022 11:52  [722] Замгубернатора Нижегородской области рассказал об искусственно создаваемом ажиотаже на сахар
12 марта 2022 10:37  [531] Совет по поддержке предпринимательства появится в Нижнем Новгороде
11 марта 2022 18:59  [787] Глеб Никитин поручил разработать дополнительные меры по субсидированию льготных кредитов для отдельных отраслей экономики
11 марта 2022 11:50  [685] Более 300 млн рублей на развитие зарядных станций для электромобилей может получить Нижегородская область
10 марта 2022 19:05  [850] Андрей Саносян: "Нижегородский легпром может получить хороший стимул для развития в случае ухода с рынка иностранных брендов"
10 марта 2022 17:30  [712] Нижегородский Минпромторг рассказал о мерах поддержки бизнеса в условиях санкционного давления
Экономика

Дефицит бюджета Нижнего Новгорода составит 758 млн рублей

14 марта 2022 15:22  [34] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода на заседании постоянной комиссии по по экономике, промышленности и предпринимательству рассмотрели корректировку городского бюджета на 2022 год.

Согласно информации, доходная часть бюджета за счет межбюджетных трансфертов увеличится на 2 млрд рублей.

Расходная же часть бюджета увеличится на 2,7 млрд рублей за счет межбюджетных трансфертов, остатков средств 2021 года на ремонт дорог, остатков безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц и остатков средств, полученных казенными учреждениями от предпринимательской деятельности.

Таким образом, обновленные доходы бюджета Нижнего Новгорода составят 46,5 млрд рублей, расходы - 47,3 млрд рублей. Дефицит городского бюджета составит 758,1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что свыше 110 млн рублей планируется привлечь в бюджет Нижнего Новгорода за счет продажи рекламных мест.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бюджет Городская дума
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph