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Официальный Telegram-канал появился у общественной приемной "Единой России". Об этом сообщили в партии.
Согласно информации, в канале публикуется актуальная информация, связанная с работой региональной общественной приемной и деятельностью депутатов всех уровней власти.
Подписаться на канал можно по ссылке.
Ранее сообщалось, что канал "Релокейшн" о притеснении россиян за рубежом появился в Telegram.
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