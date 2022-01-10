Telegram-канал появился у общественной приемной "Единой России" Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Официальный Telegram-канал появился у общественной приемной "Единой России". Об этом сообщили в партии.

Согласно информации, в канале публикуется актуальная информация, связанная с работой региональной общественной приемной и деятельностью депутатов всех уровней власти.

Подписаться на канал можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что канал "Релокейшн" о притеснении россиян за рубежом появился в Telegram.