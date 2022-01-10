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Бизнес

Рынок Киргизии предлагают освоить нижегородским предпринимателям

15 марта 2022 19:15  [77] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородских предпринимателей приглашают принять участие в вебинаре "Час с торговым представителем РФ в Киргизии", который состоится 22 марта в 11:00. Основным спикером выступит торговый представитель РФ в Киргизской Республике Валерий Латыпов.

Как сообщили в региональном правительстве, вебинар организует Центр развития экспорта Нижегородской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". . Начало вебинара – в 11.00.

По данным аналитиков, Киргизия занимает 10-е место в рейтинге перспективности стран для экспорта и является одним из активно развивающихся направлений.

В частности, несырьевой неэнергетический экспорт Нижегородской области в Киргизию по итогам 2021 года составил 40,7 млн долларов, что более чем на 30% выше показателя 2020 года. Так, регион поставляет туда легковые и грузовые автомобили, запчасти, масложировую продукцию, стекло и изделия из него, химикаты.

Участники вебинара смогут презентовать свои компании, а также задать вопросы торговому представителю РФ по взаимодействию с Киргизией.

Принять участие в вебинаре могут компании малого и среднего предпринимательства, уже развивающие экспортные каналы сбыта или только планирующие работать в этом направлении.

Для участия необходима регистрация по ссылке в срок до 18 марта

Вопросы можно задать по телефону: 8 (831) 435-18-48 или на e-mail: info@export-nn.ru.

Напомним, что в 2021 году Центр развития экспорта Нижегородской области организовал онлайн-встречи с торговыми представителями РФ в Армении, Малайзии, Азербайджане, Белоруссии и других странах. В вебинарах приняли участие 50 нижегородских компаний.

Ранее нижегородские предприятия-экспортеры пригласили для участия в международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия", которая пройдёт с 25 по 27 апреля 2022 года в Узбекистане.

Напомним также, что правительство Нижегородской области создало рабочую группу по импортозамещению в связи с введением со стороны некоторых стран санкций в отношении России.

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Теги:
бизнес МСП Экспорт
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