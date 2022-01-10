Рынок Киргизии предлагают освоить нижегородским предпринимателям

Нижегородских предпринимателей приглашают принять участие в вебинаре "Час с торговым представителем РФ в Киргизии", который состоится 22 марта в 11:00. Основным спикером выступит торговый представитель РФ в Киргизской Республике Валерий Латыпов.
Как сообщили в региональном правительстве, вебинар организует Центр развития экспорта Нижегородской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". . Начало вебинара – в 11.00.
По данным аналитиков, Киргизия занимает 10-е место в рейтинге перспективности стран для экспорта и является одним из активно развивающихся направлений.
В частности, несырьевой неэнергетический экспорт Нижегородской области в Киргизию по итогам 2021 года составил 40,7 млн долларов, что более чем на 30% выше показателя 2020 года. Так, регион поставляет туда легковые и грузовые автомобили, запчасти, масложировую продукцию, стекло и изделия из него, химикаты.
Участники вебинара смогут презентовать свои компании, а также задать вопросы торговому представителю РФ по взаимодействию с Киргизией.
Принять участие в вебинаре могут компании малого и среднего предпринимательства, уже развивающие экспортные каналы сбыта или только планирующие работать в этом направлении.
Для участия необходима регистрация по ссылке в срок до 18 марта
Вопросы можно задать по телефону: 8 (831) 435-18-48 или на e-mail: info@export-nn.ru.
Напомним, что в 2021 году Центр развития экспорта Нижегородской области организовал онлайн-встречи с торговыми представителями РФ в Армении, Малайзии, Азербайджане, Белоруссии и других странах. В вебинарах приняли участие 50 нижегородских компаний.
Ранее нижегородские предприятия-экспортеры пригласили для участия в международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия", которая пройдёт с 25 по 27 апреля 2022 года в Узбекистане.
Напомним также, что правительство Нижегородской области создало рабочую группу по импортозамещению в связи с введением со стороны некоторых стран санкций в отношении России.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+