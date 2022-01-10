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Общество

Трудинспекция предупредила KFC и DHL о недопустимости нарушения трудового законодательства

17 марта 2022 19:50  [85] Общество

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Государственная инспекция труда в Нижегородской области направила очередные предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства компаниям, которые находятся в группе риска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, компаниям даются разъяснения, что в случаях введения неполного рабочего дня, приостановки производства, объявления простоя, предоставления работникам отпусков без сохранения зарплаты, сокращения сотрудников и ликвидации организация должна соблюдать требования трудового законодательства РФ.

Так, 17 марта предостережения были объявлены сети ресторанов общественного питания KFC (ООО "АМРЕСТ") и компании экспресс-доставки грузов и документов DHL (АО "ДХЛ

Ранее Гострудинспекция выдала аналогичные предостережения "Макдоналдсу" и "Coca-Cola HBC Евразия". Причём на нижегородском заводе Coca-Cola уже ответили, что продолжат свою деятельность в прежнем режиме.

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Теги:
Госинспекция труда
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