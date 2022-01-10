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Общество

Выставка "Активный отдых. Рыбалка. Охота" открылась на стадионе "Нижний Новгород"

18 марта 2022 13:12  [39] Общество

Фото: с сайта vk.com/fish_expo

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Выставка-ярмарка "Активный отдых. Рыбалка. Охота" открылась в павильоне №1 на стадионе "Нижний Новгород" (вход между 1 и 7 гейтом). Она будет работать до 20 марта включительно, сообщили в Минлесхозе Нижегородской области.

Согласно информации, на выставке представлена продукция более 60 участников российских и зарубежных производителей, с которой можно не только ознакомиться, но и купить.

"Все любители активного отдыха на природе смогут подобрать здесь необходимый инвентарь, а также узнать о правилах поведения, а порой и выживания, в дикой природе", - сказал замминистра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Андрей Хрулёв.

В рамках ярмарки пройдут деловые и шоу-мероприятия: тест-драйв квадроциклов для детей и взрослых, семинары и презентации, рыболовные мастер-классы, лекции по выживанию в дикой природе, соревнования по стрельбе из лука, армрестлингу и многое другое. С полной событийной программой выставки можно ознакомиться по ссылке.

Выставка работает ежедневно с 10:00 до 19.00, в воскресенье - до 17:00.

Входной билет - 100 руб., для пенсионеров, студентов и школьников - 50 руб., дети до 12 лет - бесплатно.

Напомним, что на данный момент любая охота на территории Нижегородской области запрещена. Кроме того, с 1 апреля в регионе вводятся ограничения на рыбалку в связи с началом весеннего нерестового периода.

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Теги:
Выставка Охота Рыболовство
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