Трудинспекция предостерегла нижегородские магазины OBI о недопустимости нарушения трудового законодательства Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Трудинспекция предостерегла нижегородские магазины OBI о недопустимости нарушения трудового законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о приостановке работы магазинов стройматериалов OBI.

Согласно информации, инспекция труда предупредила компанию, что в случаях введения неполного рабочего дня, приостановки производства, объявления простоя, предоставления работникам отпусков без сохранения зарплаты, сокращения сотрудников и ликвидации организация должна соблюдать требования трудового законодательства РФ.

Также ведомство отправило в OBI запрос о планируемых штатных изменениях и режиме рабочего времени, объявлении простоя или ликвидации организации.

Ранее Гострудинспекция выдала аналогичные предостережения "Макдоналдсу" , "Coca-Cola HBC Евразия", KFC и DHL. Причём на нижегородском заводе Coca-Cola уже ответили, что продолжат свою деятельность в прежнем режиме.